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El montermoseño Baltasar Rodríguez marcó su primer gol en Estudiantes
Anotó el segundo tanto del Pincha en la victoria 3-1 frente a Barracas Central por Copa Argentina. Antes le habían anulado otro gol tras una intervención del VAR.
Baltasar Rodríguez tuvo una noche especial con la camiseta de Estudiantes de La Plata. El futbolista oriundo de Monte Hermoso convirtió su primer gol desde que llegó al Pincha y colaboró en la victoria 3-1 frente a Barracas Central, que le permitió al conjunto platense avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.
El encuentro se disputó este jueves en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia y tuvo al ex Racing como uno de sus protagonistas desde el primer tiempo. A los 23 minutos, Rodríguez había conseguido abrir el marcador tras una buena acción colectiva, pero el árbitro Nicolás Ramírez revisó la jugada en el VAR y anuló el tanto por una infracción previa de Santiago Núñez sobre Norberto Briasco.
Estudiantes logró ponerse en ventaja antes del descanso gracias a un gol en contra de Kevin Jappert, quien desvió un centro de Eros Mancuso y terminó enviando la pelota dentro de su propio arco.
La revancha para el montehermoseño llegó apenas comenzado el complemento. A los cinco minutos, una nueva jugada colectiva terminó con un centro atrás y Rodríguez apareció para definir y establecer el 2-0. Esta vez no hubo revisión que impidiera el festejo y el mediocampista pudo celebrar oficialmente su primer tanto con la camiseta albirroja.
Barracas consiguió descontar sobre el tramo final por intermedio de Norberto Briasco, pero Estudiantes respondió rápidamente. Guido Carrillo marcó el tercero a los 42 minutos del segundo tiempo y sentenció el 3-1 definitivo.
Con la clasificación asegurada, el conjunto dirigido por Alexander Medina se metió entre los ocho mejores de la competencia. Su próximo rival será Platense, que eliminó a Instituto por penales después de igualar 1-1 durante los 90 minutos.
Para Rodríguez, surgido en Racing y con un paso por Inter Miami, la jornada tuvo un sabor particular: convirtió dos veces, aunque solo una de las conquistas subió al marcador, y terminó siendo una de las piezas destacadas de una victoria que mantiene a Estudiantes en carrera por la Copa Argentina.
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