Liberaron a la mujer que mordió a un patovica en un boliche: "Me defendí"

La joven de 22 años que había sido detenida por morder a un trabajador de seguridad del boliche “Q Disco”, en el lago Parque La Salada, recuperó la libertad por disposición de la Justicia. Al declarar por el episodio, sostuvo que actuó para defenderse en medio de una pelea que se había producido dentro del local bailable.

Se trata de Camila Nazarena Sánchez, quien había sido arrestada durante la madrugada del domingo luego de un incidente registrado alrededor de las 5 en el establecimiento ubicado sobre avenida Barragán, entre Patagones y Stroeder, en Pedro Luro.

La investigación se inició luego de que personal de seguridad del boliche interviniera ante un conflicto entre personas que se encontraban dentro del establecimiento. En esas circunstancias, Sánchez fue acusada de morder en el antebrazo izquierdo a Maximiliano Ignacio Montserrat, de 39 años, quien trabajaba como seguridad del lugar.

El hombre sufrió un hematoma en el brazo, lesión que fue considerada de carácter leve, y manifestó posteriormente su intención de instar la acción penal. La joven fue aprehendida por efectivos policiales y quedó a disposición de la Justicia.

Sin embargo, tras las actuaciones correspondientes, Sánchez recuperó la libertad. Al prestar declaración, planteó una versión diferente sobre las circunstancias en las que se produjo la lesión y aseguró que reaccionó para defenderse durante la pelea desarrollada en el interior de “Q Disco”.

De esta manera, la investigación deberá determinar cómo comenzó el enfrentamiento y establecer las responsabilidades de quienes participaron del incidente. La afirmación de la joven sobre una eventual defensa propia forma parte de su declaración y será evaluada en el marco del expediente.

La causa fue iniciada bajo la carátula de lesiones leves y quedó en manos de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.