Deportes
Pezzella se despidió de River con un emotivo posteo
El bahiense campeón del mundo y el club pusieron fin al contrato que se vencía en 2027.
"Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias". Con ese mensaje en su cuenta de Instagram, el bahiense Germán Pezzella anunció el final de su segunda etapa en River.
Campeón del mundo en Qatar fue breve en su despedida y poco después el club confirmó su salida: "El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual".
"Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, señalaron.
El contrato de Pezzella con el Millonario terminaba en 2027. Su último encuentro fue en la final perdida contra Belgrano por el Torneo Apertura 2026, disputado a fines de mayo pasado.
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