Las autoridades de Nepal elevan a 289 los muertos por el letal desborde de un río

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 la cantidad de muertos por la gigantesca riada que el miércoles arrasó varias localidades del distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet, tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

El portavoz de la Policía nepalí en Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó además que durante las últimas horas fueron rescatadas con vida 445 personas, entre ellas 27 extranjeros.

Sin embargo, la cifra de desaparecidos continúa siendo elevada. De acuerdo con el último relevamiento de la Junta de Turismo de Nepal, todavía no se pudo localizar a 644 turistas registrados en la zona afectada: 127 son nepalíes y 517 extranjeros.

Entre estos últimos figuran principalmente ciudadanos de India, con 178 desaparecidos; Estados Unidos, con 65; Ucrania, con 53; Malasia, con 51; y Australia, con 35. China informó, por su parte, que Nepal le comunicó la desaparición de cerca de un centenar de ciudadanos chinos, aunque todavía no aparecen incorporados en el listado preliminar.

El Ejército y las fuerzas de seguridad lograron rescatar durante las primeras horas de este jueves a otras 123 personas que habían quedado atrapadas o incomunicadas en las áreas inundadas. Los operativos incluyen helicópteros para trasladar extranjeros hacia Katmandú mientras continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Según las autoridades, numerosas víctimas fueron arrastradas varios kilómetros desde el lugar donde se originó la riada. La corriente avanzó con una enorme cantidad de agua, barro, piedras y restos de infraestructura de las localidades alcanzadas.

El desastre también golpeó el territorio chino. En el condado tibetano de Gyirong se reportaron hasta el momento tres fallecidos y 558 personas con las que se perdió contacto. De esta manera, el balance provisional conjunto entre Nepal y China supera los 290 muertos y ronda los 1.400 desaparecidos.