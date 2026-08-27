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El sencillo truco con papel de diario para conservar mejor los zapatos
El método ayuda a combatir la humedad y a evitar que el calzado pierda su forma cuando permanece guardado durante varios días. Solo se necesitan algunas hojas antes de llevarlo al placard.
Colocar papel de diario dentro de los zapatos antes de guardarlos puede ayudar a conservarlos en mejores condiciones, especialmente cuando permanecerán varias semanas sin uso. El procedimiento es sencillo, económico y no requiere productos especiales.
Una de sus principales ventajas es la capacidad del papel para absorber parte de la humedad que queda acumulada en el interior después de utilizar el calzado durante varias horas. Esto contribuye a mantenerlo más seco y puede reducir la aparición de malos olores.
Además, al rellenar el interior, el papel ayuda a sostener la estructura del zapato y evita que la puntera u otras zonas se hundan o deformen mientras permanecen guardadas.
Para hacerlo correctamente, primero hay que asegurarse de que el calzado esté limpio y seco. Luego se deben formar bollos suaves con algunas hojas e introducirlos sin ejercer demasiada presión. En botas o modelos de caña alta también puede colocarse papel enrollado para mantener su forma.
De todos modos, este recurso no reemplaza la ventilación. Si los zapatos tienen humedad, lo aconsejable es dejarlos secar por completo antes de guardarlos y retirar previamente restos de tierra o suciedad.
En el caso de materiales delicados, como cuero o gamuza, también se deben respetar las recomendaciones específicas de limpieza y conservación para evitar daños.
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