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Olimpo defiende la punta en Río Cuarto y Villa Mitre se juega unidades clave en El Fortín
El Aurinegro visitará el domingo a Atenas desde las 16.30, mientras que el Tricolor recibirá a Huracán Las Heras a partir de las 15.30. Se disputará la sexta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.
Olimpo y Villa Mitre afrontarán este domingo una nueva jornada clave en la Fase Campeonato del Torneo Federal A. Los dos representantes bahienses tendrán compromisos importantes en la pelea por terminar entre los cuatro primeros de la Zona B y avanzar a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.
El Aurinegro llegará como único líder del grupo y deberá viajar a Río Cuarto para enfrentar a Atenas, desde las 16.30 en el estadio 9 de Julio. El encuentro será arbitrado por Guillermo González, de Resistencia.
El equipo dirigido por Carlos Mungo suma 11 puntos y permanece invicto en el Nonagonal, producto de tres triunfos y dos empates. En su última presentación derrotó 1 a 0 a Kimberley en el Roberto Carminatti y consiguió tomar tres unidades de ventaja sobre Alvarado y Cipolletti, sus inmediatos perseguidores.
Atenas, por su parte, aparece cuarto con siete unidades y viene de igualar 2 a 2 frente a Cipolletti en La Visera de Cemento. El conjunto cordobés ocupa actualmente el último puesto que entrega clasificación a la próxima instancia, por lo que el duelo también será importante para la conformación de la parte alta de la tabla.
Villa Mitre tendrá un compromiso todavía más determinante. Desde las 15.30 recibirá a Huracán Las Heras en El Fortín, con arbitraje de Darío Sandoval, de Concordia. El Tricolor llega después del empate sin goles como visitante ante Juventud Antoniana y suma seis puntos, apenas uno menos que Atenas.
El equipo de Diego Cochas buscará además su primera victoria como local en esta etapa. En sus dos presentaciones anteriores en El Fortín empató 1 a 1 frente a Cipolletti y 0 a 0 con Alvarado. Como visitante venció a Atenas, perdió el clásico frente a Olimpo e igualó en Salta.
La necesidad de sumar cobra todavía mayor importancia para Villa Mitre debido a que tendrá fecha libre en la séptima jornada. Actualmente comparte los seis puntos con Kimberley, aunque el conjunto marplatense ocupa el quinto lugar por diferencia de gol.
La sexta fecha se completará con Kimberley-Alvarado, desde las 15, y Argentino de Monte Maíz-Juventud Antoniana, a partir de las 15.45. Cipolletti tendrá jornada de descanso.
Las posiciones de la Zona B tienen a Olimpo como líder con 11 puntos; Alvarado y Cipolletti tienen 8; Atenas 7; Kimberley y Villa Mitre 6; Huracán Las Heras 3; y Argentino de Monte Maíz y Juventud Antoniana 2. Los cuatro primeros avanzarán a los playoffs por el primer ascenso.
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