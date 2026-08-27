Detienen a una "mechera" acusada de robar en dos comercios del centro

Una mujer de 47 años fue detenida este miércoles por la tarde en el centro de Bahía Blanca, acusada de haber sustraído distintos elementos de dos comercios de la zona.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:50, cuando personal de Policía Local efectuaba tareas de prevención y fue advertido por un transeúnte sobre la presencia de una mujer en actitud sospechosa en inmediaciones de Chiclana al 100.

Al ser identificada, los efectivos encontraron entre sus prendas varios productos que aún se encontraban en sus envases originales. Según informaron fuentes oficiales, la mujer, identificada como Karen Marian Moro, de 47 años, no pudo justificar la procedencia de los elementos.

A partir de las averiguaciones realizadas posteriormente, se estableció que parte de los objetos habrían sido sustraídos de Henry Libros, ubicado en Alsina 27, y de Emir Bazar, situado en San Martín 156.

Moro fue trasladada a la Comisaría Primera junto con los elementos secuestrados y quedó a disposición de la Justicia, imputada por el delito de hurtos reiterados.