La Provincia anunció medidas preventivas frente a la llegada del Súper Niño

La Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles el plan de políticas de prevención y mitigación frente al denominado “Súper Niño”, con una inversión superior a los $2,3 billones que articula acciones de distintos ministerios.

“Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte”, afirmó el gobernador Axel Kicillof, quien anunció la conformación de una mesa interministerial para coordinar las políticas provinciales y mantener comunicación directa con los 135 municipios, según se difundió en una gacetilla de prensa.

Una de las principales líneas de acción será fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana. El Ministerio de Ambiente ya entregó 11 estaciones meteorológicas automáticas y cerca de 40 kits de gestión del riesgo a 27 municipios, mientras que una segunda etapa prevé incorporar otras 24 estaciones, sensores de nivel, pluviómetros y nuevos mapas de riesgo.

En paralelo, Infraestructura dispone de una red de estaciones automáticas para obtener datos hidrometeorológicos en forma continua, mediciones en 80 puntos de las distintas cuencas y reportes semanales de humedad y precipitaciones. También se utilizarán mapas de peligrosidad para determinar la probabilidad de inundación de cada zona y mesas específicas de coordinación con los municipios.

"Lamentablemente tenemos un presidente que niega el cambio climático y, al mismo tiempo, paraliza la obra pública y elimina herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas”.

El plan incorpora además tareas de limpieza, mantenimiento y desobstrucción de cursos de agua, canales y sistemas de drenaje por casi $47 mil millones. También se prevén acciones para sostener los servicios de agua potable, cloacas y energía eléctrica ante posibles contingencias, junto con la reparación de rutas y accesos que puedan quedar afectados por anegamientos. No se especificó en qué municipios se realizarán todas esas acciones

La mayor parte de los recursos estará destinada a obras estructurales. El programa de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades contempla una inversión de $1,7 billones: la Provincia informó que ya finalizó 39 obras, mantiene 93 en ejecución y otras nueve en etapa de proyecto. A esto se suman trabajos de infraestructura hidráulica para adaptar áreas productivas a eventos climáticos extremos, con cinco obras terminadas y otras cinco en marcha.

En materia de seguridad y respuesta ante emergencias se activará un comando unificado integrado por 275 cuarteles de Bomberos Voluntarios, que reúnen alrededor de 17.000 efectivos, además de 1.200 integrantes de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Policía Rural y Policía de Islas. También se incorporarán sensores telemétricos y herramientas de visualización para monitorear las variables asociadas a El Niño.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, señaló además que la Provincia dispone de 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota propia de drones para relevamientos. “Estamos llevando adelante un trabajo de alertas tempranas, monitoreos constantes con guardias de servicios y asesoramiento especial a cada uno de los distritos”, indicó.

El esquema incluye también una fuerte preparación para la asistencia a damnificados. Desarrollo de la Comunidad prevé adquirir 50.000 colchones, 50.000 frazadas, 25.000 kits de limpieza, 10.000 kits para reparación de techos y 10.000 bidones de agua potable. Además habrá 87.500 raciones de alimentos para abastecer hasta 100 centros de evacuados y equipamiento para cuadrillas de 500 trabajadores.

A esto se suma la compra de 940.000 pastillas para potabilizar agua y otras 5.000 destinadas a tanques de hasta 1.000 litros, además de charlas preventivas en espacios comunitarios ubicados en zonas consideradas de mayor riesgo.

En el área sanitaria se destinarán $2.424 millones para obras de impermeabilización en hospitales, reparación de grupos electrógenos y fortalecimiento de la red de emergencias. El plan contempla seis carpas y cinco gazebos sanitarios, dos ambulancias 4x4, dos móviles de rescate 4x4 y la provisión inicial de 45 botiquines de emergencia para garantizar atención de patologías agudas y continuidad de tratamientos en zonas anegadas.

Para el sector agropecuario habrá recomendaciones específicas según cada región, beneficios para productores alcanzados por declaraciones de emergencia, mejora de caminos rurales y líneas de crédito de hasta $100 millones para equipamiento, obras y sistemas vinculados con la sustentabilidad productiva.

Durante la presentación, Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la paralización de obras públicas y sostuvo que la Nación mantiene pendientes $293 mil millones correspondientes al Fondo Hídrico y $2,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional. “Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad”, concluyó el mandatario.