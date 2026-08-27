Confirmado: Colapinto seguirá en Alpine en la temporada 2027 de la Fórmula 1

Franco Colapinto seguirá siendo piloto titular de Alpine durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería confirmó la extensión del contrato del argentino y mantendrá sin modificaciones su dupla junto al francés Pierre Gasly.

De esta manera, el piloto de 23 años aseguró su continuidad en la máxima categoría después de una temporada 2026 en la que mostró una evolución en su rendimiento y logró afianzarse dentro de la estructura con sede en Enstone.

Continuing the journey ✍️@francolapinto completes our line-up for 2027 💙 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Colapinto suma hasta el momento 19 puntos en seis Grandes Premios durante el actual campeonato y contribuyó para que Alpine se ubique en el sexto puesto del Mundial de Constructores. Entre sus actuaciones más destacadas aparecen los resultados obtenidos en Miami y Canadá.

La decisión llegó después de varios meses de análisis por parte de la escudería. Flavio Briatore había señalado en distintas oportunidades que la continuidad dependería de la evolución del argentino, mientras que desde la conducción del equipo también remarcaron la importancia de sostener una alineación estable para el desarrollo del proyecto.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Finalmente, Alpine resolvió mantener la dupla actual. Gasly ya tiene contrato hasta, al menos, finales de 2028, por lo que Colapinto volverá a compartir equipo con el francés durante el próximo campeonato. Desde la estructura consideraron que ambos conforman una combinación adecuada para avanzar con los objetivos deportivos planteados.

“Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó Briatore al explicar la decisión. El asesor ejecutivo destacó el crecimiento mostrado por el argentino durante 2026 y señaló que la estabilidad de los pilotos permitirá concentrar esfuerzos en mejorar el rendimiento del monoplaza.

Colapinto, por su parte, expresó su satisfacción por continuar en Alpine y destacó los progresos realizados durante la actual temporada. También agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la estructura de la escudería.

El argentino había llegado a Alpine como piloto de reserva en 2025 y posteriormente ocupó el lugar de Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. Tras completar aquella temporada, fue ratificado como titular para 2026 y ahora tendrá asegurada una nueva campaña completa en la Fórmula 1.

La confirmación se produce antes del Gran Premio de Italia, próxima presentación del campeonato. En Monza, Colapinto dispondrá además del paquete de actualizaciones que Alpine estrenó recientemente en el auto de Gasly.