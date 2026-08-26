Enorme preocupación en Boca por la lesión que sufrió Tomás Aranda en el entrenamiento

Boca recibió una dura noticia este miércoles: Tomás Aranda sufrió una fractura en el peroné derecho durante el entrenamiento que el plantel realizó en el predio de Ezeiza y, en principio, se perdería lo que resta de la temporada.

El mediocampista de 19 años sintió un fuerte dolor mientras realizaba la entrada en calor. De acuerdo con las primeras informaciones, el pie se le habría trabado en el césped mientras participaba de un rondo.

Los estudios determinaron que la lesión compromete la sindesmosis del peroné y desde el entorno del club señalaron que, en principio, el cuadro sería quirúrgico. Boca todavía aguarda las evaluaciones definitivas para resolver los pasos a seguir.

La baja representa un problema importante para Rodolfo Arruabarrena. Desde el regreso del Vasco al banco, Aranda participó como titular o suplente en los 11 partidos dirigidos por el entrenador y se transformó en una de las piezas de mayor crecimiento dentro del equipo.

El juvenil había sido promovido al plantel profesional a comienzos de 2026 después de destacarse en Reserva. Durante el primer semestre disputó 21 encuentros entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, convirtió un gol frente a Instituto y dio dos asistencias.

Su rendimiento incluso le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para trabajar con la Selección argentina y posteriormente debutar con la Mayor en un amistoso ante Honduras previo al Mundial.

Ante su ausencia, Arruabarrena cuenta con Alan Velasco, Ángel Romero y Carlos Palacios como alternativas dentro del actual plantel. Sin embargo, Boca también podría acudir al mercado de pases, ya que el reglamento contempla la posibilidad de incorporar un reemplazante ante una lesión de gravedad.

La lesión llega además en un momento cargado de compromisos para el Xeneize. Boca recibirá este viernes a Lanús por el Torneo Clausura y el miércoles 2 de septiembre enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego tendrá por delante el cruce de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo.