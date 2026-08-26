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Revelan dónde se alojará el Papa durante su visita a la Argentina
La gira está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También se analiza una visita a una cárcel y un encuentro masivo con jóvenes.
El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, según confirmó el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, luego de reunirse con el pontífice en el Vaticano.
El cronograma todavía se encuentra en etapa de definición, aunque ya contempla que el lunes 9 el Papa desarrolle actividades en Buenos Aires, el martes 10 viaje a Córdoba y el miércoles 11 visite Luján. En todos los casos regresaría a la Nunciatura para pasar la noche.
Esta semana arribó al país una misión del Vaticano que trabaja junto con las autoridades locales en los detalles del itinerario y en el dispositivo de seguridad que acompañará al jefe de la Iglesia Católica durante su estadía.
Entre las actividades que se encuentran bajo análisis aparecen reuniones con religiosos, seminaristas, personas con discapacidad y detenidos. En este último caso, una de las posibilidades es que León XIV visite la cárcel de Villa Devoto, aunque la actividad todavía no fue confirmada.
También se estudia la realización de un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate. Scheining indicó que el escenario está entre las alternativas evaluadas, aunque señaló que su capacidad, cercana a las 85 mil personas, podría condicionar la elección definitiva.
El arzobispo de Mercedes-Luján mantuvo recientemente su primer encuentro personal con León XIV y explicó que durante la reunión dialogaron sobre la situación de la Argentina, la Iglesia local y los preparativos de la visita.
En paralelo, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, junto con el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, tienen prevista una audiencia con el pontífice en Roma para continuar avanzando en la organización.
La llegada de León XIV a la Argentina estará incluida en una gira regional más amplia. De acuerdo con el esquema informado hasta el momento, antes visitará Uruguay y posteriormente viajará a Perú.
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