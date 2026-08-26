La fuerte decisión que tomó el Inter con el futuro de Lautaro Martínez

Inter de Milán tomó una decisión contundente respecto del futuro de Lautaro Martínez: no tiene intención de negociar la salida del delantero argentino, pese al interés que surgió desde el Barcelona.

El conjunto catalán comenzó a observar al bahiense después de encontrarse con la negativa del Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Incluso habían aparecido versiones sobre contactos vinculados con las condiciones contractuales de Lautaro, pero desde Italia decidieron cerrar cualquier posibilidad de negociación.

Según informó El Crack Deportivo, el Inter considera al atacante una pieza fundamental del plantel y no contempla perder a su capitán y principal figura, mucho menos frente a un equipo que podría transformarse en rival directo en la Champions League.

La postura del Nerazzurro también está respaldada por la situación contractual del delantero. Lautaro tiene vínculo vigente con el club italiano hasta el 30 de junio de 2029, por lo que Inter mantiene una posición sólida ante cualquier eventual interés del mercado.

El bahiense se convirtió durante los últimos años en uno de los grandes referentes de la institución. Desde su llegada procedente de Racing logró afianzarse como goleador, asumir la capitanía y transformarse en una de las caras principales del equipo.

Entre Racing e Inter, Lautaro acumula 438 partidos oficiales, 202 goles y 62 asistencias, cifras que reflejan su peso ofensivo desde el comienzo de su carrera profesional.

Además, según la valuación publicada por el sitio especializado Transfermarkt citada por el medio, su cotización de mercado ronda actualmente los 85 millones de euros.

El delantero también viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde participó en seis de los siete encuentros del equipo nacional y convirtió dos goles, además de aportar una asistencia.

Por ahora, tal como señala El Crack Deportivo, cualquier intento del Barcelona deberá superar una barrera importante: Inter no quiere vender a Lautaro y lo considera una pieza central de su proyecto deportivo.