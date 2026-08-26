"Cada vez más gente es feriante porque no logra conseguir trabajo", reveló la líder sindical del sector

El crecimiento de las ferias como alternativa de trabajo y el aumento del endeudamiento entre quienes desarrollan actividades independientes forman parte de un escenario que se profundizó en los últimos meses, según explicó Mariana Berbeglia, secretaria general de los feriantes en Argentina, en diálogo con La Brújula 24.

“Cada vez hay más feriantes porque hay más trabajadores independientes. El contexto del país hace que uno busque una salida laboral en algo inmediato, que puede ser salir a vender lo que tenés o conseguir mercadería para vender”, sostuvo.

Berbeglia remarcó que el perfil de quienes se acercan actualmente a las ferias ya no responde únicamente al comerciante tradicional. “Hay gente que no era feriante y se dedica a la feria porque es lo único que tiene”, señaló.

A su entender, se trata de una de las actividades que más se expandieron durante el último tiempo. “Cuando te quedás sin trabajo buscás una salida laboral rápida. Así como muchos recurren a Uber o a otras plataformas, también se amplía el universo de las ferias”, explicó.

Ese crecimiento, sin embargo, convive con una caída en la capacidad de compra. “Cada vez hay más cantidad de feriantes, pero también la gente puede comprar menos. Se empieza a hacer un embudo porque la oferta y la demanda juegan fuertemente”, describió.

En ese contexto, Berbeglia puso el foco sobre el endeudamiento y sobre las herramientas de crédito de corto plazo disponibles para trabajadores que, en muchos casos, no pueden acceder al sistema financiero tradicional.

“Hay personas que van al supermercado y tienen la opción de financiar una compra. Muchas veces lo ven como una oportunidad urgente porque ni siquiera tienen dinero para comprar alimentos”, indicó.

La dirigente cuestionó especialmente las tasas que se aplican en algunos préstamos. “Si te acercás a una feria y le preguntás a diez feriantes cuánto les cobran por un crédito, las tasas son enormes. Están al borde de la usura”, afirmó.

También advirtió que buena parte de esos financiamientos se otorgan por períodos reducidos. “Los préstamos son muy cortos: a seis meses, dos meses, 30 días o incluso una semana, y las tasas son muy altas”, sostuvo.

Según explicó, la necesidad inmediata muchas veces termina teniendo más peso que la capacidad futura de afrontar las cuotas. “Cuando sacás un crédito, primero mirás si lo podés pagar. Pero hay una segunda situación en la que ni siquiera te fijás porque tenés la necesidad. Agarrás lo que sea”, expresó.

Berbeglia contó que desde el sindicato trabajan en programas de educación financiera para los trabajadores independientes, con el objetivo de brindar herramientas antes de que recurran a préstamos que puedan terminar agravando su situación.

“Basta de salir solamente a decir lo que está mal. Tenemos que pensar qué podemos hacer para cambiarle la vida a trabajadores que están endeudados”, planteó.

Entre las alternativas que analizan figura la creación de un fondo que permita ofrecer financiamiento a tasas más accesibles, con participación de empresarios, organizaciones y aportantes privados.

La dirigente explicó que la intención es orientar esos recursos hacia inversiones productivas y no al consumo cotidiano. “Queremos ayudar a los feriantes a sacar un crédito para comprar mercadería, una máquina de coser o lo que necesiten para tener una actividad y poder devolverlo”, detalló.

“El crédito es bueno si lo podés pagar. Si no, es malo”, resumió.

Al ser consultada sobre los motivos que llevan a los feriantes a pedir dinero prestado, aseguró que las necesidades básicas aparecen entre las principales razones. “La gente se endeuda para pagar cosas básicas. Hay personas que se endeudan para pagar el alquiler del puesto”, indicó.

En ese sentido, mencionó situaciones registradas en grandes complejos comerciales como La Salada. “No podés pagar tres millones de pesos por un puesto de dos por dos porque tampoco dejás vivir al otro”, cuestionó.

Berbeglia consideró que endeudarse para afrontar alimentos o servicios puede generar una cadena difícil de cortar. “Si hoy te doy plata para hacer la compra del supermercado, a fin de mes vas a tener menos dinero y además una deuda. Ya te lo comiste. Es un círculo interminable”, explicó.

La dirigente también se refirió a los anuncios del Gobierno vinculados con el crédito hipotecario y marcó diferencias con la realidad que observa entre los trabajadores informales e independientes.

“Ojalá exista realmente el crédito hipotecario en Argentina, pero hoy es mínimo y no se lo terminan aprobando a casi nadie. ¿Cómo podemos pensar en el segundo paso, que es una vivienda, si hay gente que no tiene dinero para pagar el supermercado?”, preguntó.

“Estamos en una situación muy complicada. Invito al Presidente de la Nación a recorrer las ferias”, agregó.

Berbeglia sostuvo además que resulta difícil establecer cuántas ferias funcionan actualmente en el país debido al crecimiento permanente de la actividad. “Todos los días se crea una feria nueva”, aseguró.

Una de las problemáticas que enfrentan está vinculada con los puestos instalados en calles y espacios públicos, donde suelen producirse conflictos con los municipios por cuestiones de circulación, tránsito y habilitaciones.

Como ejemplo, mencionó un trabajo de reubicación que llevan adelante en La Matanza para trasladar vendedores instalados en la vía pública hacia un predio donde puedan desarrollar la actividad de manera regular.

“Buscamos formalizarlos, ayudarlos a hacerse monotributistas y a conseguir mercadería a mejores precios”, explicó.

Sobre la composición de las ferias, Berbeglia señaló que actualmente existe una presencia importante tanto de extranjeros como de argentinos. “Hay bolivianos, paraguayos y peruanos, pero también hay muchísimos argentinos. Antes se asociaba mucho la feria con inmigrantes; hoy cambió”, afirmó.

Para la dirigente, ese proceso está directamente relacionado con la pérdida de empleos formales. “Si te quedaste sin trabajo y tenés algo de dinero, quizás comprás remeras y salís a venderlas. ¿Dónde? En una feria”, explicó.

Y agregó que en los barrios también se multiplicaron los casos de personas que directamente ofrecen sus propias pertenencias: “Empiezan a vender cosas de la casa, del ropero. Es triste, pero es así”.