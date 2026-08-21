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Villa Mitre visita a Juventud Antoniana en un duelo clave por el Nonagonal
El tricolor jugará desde las 21 en Salta por la quinta fecha de la Zona B. El equipo de Diego Cochas necesita sumar para volver a meterse entre los cuatro que avanzarán a los playoffs.
Villa Mitre afrontará esta noche una parada importante en su camino por el Nonagonal del Torneo Federal A. Desde las 21, visitará a Juventud Antoniana de Salta por la quinta fecha de la Zona B, en busca de un resultado que le permita recuperar terreno en la pelea por la clasificación.
El encuentro se disputará en el estadio Fray Honorato Pistoia y será dirigido por el mendocino Jorge David Etem, acompañado por Iván Araya Quintero y Walter Cardozo. Matías Fernández Zapata será el cuarto árbitro.
El partido, que originalmente estaba incluido en la programación del domingo, fue adelantado al viernes y comenzará a las 21. Además, será el primer encuentro del Federal A que transmitirá en vivo LPF Play, la plataforma oficial que desde esta fecha incorporará partidos de la categoría.
Villa Mitre llega a Salta con 5 puntos y ubicado en el sexto lugar, apenas por detrás de los equipos que actualmente ocupan las plazas de clasificación. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.
El conjunto dirigido por Diego Cochas viene de igualar 0 a 0 ante Alvarado en El Fortín. Antes había caído 2 a 0 frente a Olimpo en el clásico, empatado 1 a 1 con Cipolletti y debutado en esta instancia con un triunfo 1 a 0 sobre Atenas en Río Cuarto.
Juventud Antoniana, en tanto, todavía no pudo ganar en el Nonagonal. El conjunto salteño suma apenas un punto, conseguido en el empate sin goles ante Olimpo en el Carminatti. Luego perdió 2 a 0 frente a Alvarado y 1 a 0 ante Huracán Las Heras.
La jornada tendrá además un condimento especial para el local, ya que Juventud volverá a jugar de noche en el Fray Honorato Pistoia tras las obras realizadas en el sistema de iluminación del estadio, donde fueron instalados 40 nuevos reflectores LED.
Tras cuatro fechas, Olimpo lidera la Zona B con 8 puntos, seguido por Alvarado y Cipolletti con 7; Atenas y Kimberley tienen 6; Villa Mitre suma 5; Huracán Las Heras 3; y Juventud Antoniana y Argentino de Monte Maíz cierran con una unidad.
Para el tricolor será una buena oportunidad de volver a ganar luego de tres partidos sin victorias y, al mismo tiempo, meter presión sobre los equipos que aparecen por encima antes de que el resto de la fecha se complete el domingo.
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