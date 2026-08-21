Abel Pintos brilló con su mágica voz en la apertura del Mundial de Tango 2026

Abel Pintos volvió a ocupar un lugar central en uno de los grandes escenarios de la música argentina. El cantante nacido en Ingeniero White fue una de las principales figuras de la apertura del Tango BA Festival y Mundial 2026, que comenzó en la Usina del Arte y se extenderá hasta el próximo 2 de septiembre.

El artista whitense participó como invitado especial de la Camerata Argentina de Cuerdas, dirigida por Pablo Agri, y se metió de lleno en el repertorio tanguero con dos clásicos: “Sus ojos se cerraron” y “Pasional”.

Su actuación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural. Pintos mostró una faceta diferente de su habitual repertorio y, acompañado por la formación de cuerdas, recibió una cálida respuesta del público.

Tras su presentación, el whitense se mostró especialmente emocionado por la posibilidad de interpretar tango en Buenos Aires y hacerlo en un escenario de esas características. La noche tuvo además un componente personal: entre los asistentes se encontraba su padre, quien acompañó la actuación desde el público.

La presencia de Pintos volvió a poner a un artista surgido de Ingeniero White en el centro de uno de los principales acontecimientos culturales del país. Con una carrera que comenzó cuando todavía era un niño y que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, el cantante sumó esta vez el tango a una trayectoria marcada por la versatilidad.

La apertura contó también con la participación de Vicentico, quien interpretó “El último café” y “Tinta roja”, además de la Orquesta del Tango de Buenos Aires y la cantante Milagros Amud.

El Tango BA Festival y Mundial 2026 tendrá alrededor de 150 conciertos, espectáculos, clases, milongas y exhibiciones, con más de 2.000 artistas distribuidos en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo se desarrollará el Mundial de Tango, que reúne a cerca de 800 parejas provenientes de 47 países. Las finales de Tango de Pista y Tango Escenario se realizarán el 1° y 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex.

Para Abel Pintos, la apertura significó una nueva aparición en un evento de alcance internacional y, al mismo tiempo, otra oportunidad para llevar bien alto el nombre de Ingeniero White en uno de los escenarios culturales más importantes de la Argentina.