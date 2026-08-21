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La Base Aeronaval Punta Indio deja de operar: sus unidades se trasladan a Espora
La Armada confirmó una profunda reestructuración. Desde enero de 2027, la Escuela de Aviación y la Escuadrilla de Vigilancia Marítima tendrán asiento en una nueva locación.
La Armada Argentina confirmó una profunda reestructuración de su componente aéreo que tendrá impacto directo en Bahía Blanca: la histórica Base Aeronaval Punta Indio dejará de funcionar con su actual estructura y sus principales capacidades serán trasladadas a la Base Aeronaval Comandante Espora.
La decisión forma parte del denominado Plan Dédalo, un programa de reorganización proyectado para los próximos cinco años y anunciado este jueves por el comandante de la Aviación Naval, contraalmirante Román Enrique Olivero.
El movimiento comenzará a concretarse en enero de 2027. Según detalló oficialmente la Armada, la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima cambiará su asiento al Hangar 4 de Comandante Espora, mientras que la Escuela de Aviación Naval se instalará en el Hangar 6.
De esta manera, Bahía Blanca pasará a concentrar una parte todavía mayor de las actividades operativas y de formación de la Aviación Naval. La Base Comandante Espora, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad, ya constituye uno de los principales centros aeronavales del país y es asiento de las unidades de la Fuerza Aeronaval N°2.
En paralelo, la Escuadra Aeronaval N°1 pasará a reserva y la Base Aeronaval Punta Indio cambiará oficialmente su denominación para convertirse en la Estación Aeronaval Punta Indio, con una reducción y readecuación de sus servicios e infraestructura. Es decir, el predio no desaparecerá, pero perderá la estructura y las funciones que durante décadas lo caracterizaron como base operativa.
La reorganización también alcanzará al área de mantenimiento. El Arsenal Aeronaval Comandante Espora será reconvertido en el Taller Aeronaval Comandante Espora y quedará integrado orgánicamente a la Fuerza Aeronaval N°2.
Punta Indio es considerada históricamente una de las cunas de la Aviación Naval argentina. Allí se formaron generaciones de pilotos y hasta noviembre de 2025 seguían operando aeronaves Beechcraft TC-12B Huron, Turbo Mentor y los B-200 Super King Air utilizados para vigilancia marítima, búsqueda y rescate, transporte y adiestramiento.
La Armada justificó los cambios en la necesidad de concentrar recursos humanos y materiales, modernizar la estructura y reducir la dispersión territorial. El propio diagnóstico elaborado por la fuerza reconoce el desgaste de los medios, la reducción de las horas de vuelo y la obsolescencia de distintos sistemas durante las últimas décadas.
El Plan Dédalo contempla además una renovación del material aéreo. Entre otras medidas, se prevé reemplazar progresivamente los B-200 por nuevos B-360, con dos aeronaves destinadas a patrulla marítima que llegarían durante 2027. También se aguarda la incorporación de los P-3C Orion restantes y, más adelante, nuevos helicópteros Leonardo AW-109 y vehículos aéreos no tripulados.
Así, mientras Punta Indio pierde buena parte de las funciones que mantuvo durante más de un siglo, Comandante Espora emerge como el principal punto de concentración de la nueva estructura de la Aviación Naval, reforzando el peso militar y operativo que ya tiene la región de Bahía Blanca y Puerto Belgrano.
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