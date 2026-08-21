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La Liga del Sur tiene todo listo para disputar la cuarta fecha del Clausura
La actividad comenzará este sábado y continuará el domingo, con partidos correspondientes a la Primera División A y B. Ya están confirmados los horarios, escenarios y árbitros para todos los encuentros.
La Liga del Sur tendrá este fin de semana la cuarta fecha del Torneo Clausura, con una programación que se repartirá entre sábado y domingo tanto en la Primera División A como en la B.
En la máxima categoría, la jornada comenzará el sábado a las 15.30 con Liniers-Libertad, en el estadio Doctor Alejandro Pérez. El árbitro será Leonardo Villamil.
El resto de los partidos de la Primera A se disputará el domingo, todos desde las 15.30. La Armonía recibirá a Huracán en Hermanos Francani, con arbitraje de Fernando Márquez; mientras que Villa Mitre será local de San Francisco en El Fortín, bajo la conducción de Lucas De Dios.
La fecha se completará en Punta Alta, donde Sporting enfrentará a Bella Vista en el estadio Enrique Mendizábal. El encargado de impartir justicia será Sergio Testa.
En la Primera División B, habrá dos encuentros el sábado desde las 15.30. Tiro Federal recibirá a Pacífico de Cabildo en el Onofre Pirrone, con Mariano Perretti como árbitro, mientras que Comercial jugará ante Dublin en el escenario portuario, con Derlis Molina.
El domingo, la actividad de la B comenzará más temprano. Desde las 11, Olimpo recibirá a Rosario Puerto Belgrano en el estadio Doctor Alejandro Pérez, con arbitraje de Julián Hourticolou.
Más tarde, a las 15.30, Pacífico de Bahía Blanca será local de Sansinena en el Adolfo Pirola. El juez principal será Pablo Zaragoza.
De esta manera, la cuarta fecha del Clausura tendrá ocho partidos repartidos a lo largo del fin de semana, con actividad en Bahía Blanca, Punta Alta y distintos escenarios de la región.
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