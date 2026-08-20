Caso Maradona: "Es grotesco", lamentó Pierri sobre el error que hace tambalear el juicio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó una nueva controversia a partir de la aparición de estudios médicos que, según denunció el abogado Miguel Ángel Pierri, no corresponderían al exfutbolista sino a su padre, también llamado Diego Maradona. El dato abrió interrogantes sobre el alcance que ese error pudo tener en las conclusiones médicas utilizadas durante la investigación.

“Es un grotesco”, sostuvo Pierri en diálogo con La Brújula 24. El abogado representa a Mariano Perroni, coordinador de enfermería imputado en la causa, y aseguró que la situación salió a la luz durante la declaración de un médico nefrólogo en el debate oral.

Según explicó, a partir de ese testimonio una de las defensas advirtió que determinados antecedentes analizados por los especialistas pertenecían a estudios realizados en 2015 en la Clínica Olivos al padre de Maradona y no al campeón del mundo.

Pierri puso el foco sobre la importancia que tuvo la Junta Médica en la construcción de la acusación. “Es la piedra fundamental”, afirmó al remarcar que el estado de salud del exfutbolista y las causas que derivaron en su muerte fueron elementos centrales para determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron.

El letrado recordó que en ese análisis participaron numerosos especialistas de distintas disciplinas. “Había 21 médicos, entre psicólogos, psiquiatras, cardiólogos y otros profesionales que examinaron el caso. Esto no puede ocurrir”, cuestionó.

Para Pierri, el interrogante que deberá resolver ahora el tribunal es si el inconveniente puede corregirse dentro del proceso o si afecta de manera sustancial la prueba sobre la cual se desarrolló la acusación.

“Vamos a hacer un planteo para determinar cómo se subsana. El criterio es saber si esto es saneable o no”, adelantó. Y agregó: “Con esta historia clínica y con estos estudios no llegamos seguro a la verdad”.

Maradona junto a su padre.

El abogado aclaró, sin embargo, que su planteo no apunta necesariamente a conseguir la nulidad del debate. “Yo no vengo a anular el caso. Acá necesitamos llegar a una verdad”, aseguró.

Pierri también se refirió específicamente a la situación de Perroni y rechazó que su defendido haya formado parte de un plan para provocar la muerte de Maradona. Según explicó, el coordinador administraba el servicio de enfermería, pero no permanecía en la vivienda donde se encontraba el exfutbolista.

“Creer que Perroni forma parte de un designio criminal tendiente a matar a Diego es otra discusión. Podrán plantear una responsabilidad por omisión y esa será mi defensa”, señaló.

Durante la entrevista, el abogado también introdujo otro elemento que, a su entender, atraviesa la causa: las consecuencias económicas de una eventual condena. “Detrás de esto hay un juicio millonario y sabemos muy bien que ante el dolo los seguros no pagan”, afirmó.

En ese contexto, Pierri manifestó sus sospechas sobre los sucesivos inconvenientes que atravesó el proceso y sostuvo que existen intereses para obstaculizar su desarrollo. Se trata, por el momento, de una interpretación formulada por el defensor y no de una circunstancia acreditada judicialmente.

“¿Fue equivocada la historia clínica o fue intencional para que se arribara a una conclusión equivocada? A alguien le interesa que esto pase, no tengo ninguna duda”, expresó.

El abogado indicó que el actual juicio lleva aproximadamente dos meses y estimó que quedaría cerca de un mes de audiencias antes de llegar a la etapa de alegatos, prevista para fines de septiembre.

Además, advirtió sobre los tiempos procesales y la proximidad del sexto aniversario de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Según su interpretación, una eventual interrupción o nulidad podría generar una nueva discusión en torno a la prescripción de algunas figuras culposas.

“Todo va a girar alrededor de si lo de la historia clínica es subsanable o no”, resumió Pierri sobre un debate que volvió a colocar bajo la lupa las pruebas médicas incorporadas a una de las causas judiciales de mayor repercusión de los últimos años.

Por último, dejó un interrogante ciertamente aterrador: "¿A alguien le preocupa saber dónde está enterrado Diego Maradona, dónde descansan sus restos y por qué no se lo puede ir a visitar?