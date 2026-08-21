Colapinto fue 13° en la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto terminó 13° en la única tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, que abrió este viernes la actividad de la Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort.

El piloto argentino marcó un tiempo de 1m14s826 en su mejor vuelta y quedó a 1s877 del líder de la sesión, Kimi Antonelli, quien con su Mercedes estableció un registro de 1m12s949.

Colapinto quedó inmediatamente por detrás de Fernando Alonso y por delante de Liam Lawson, Oliver Bearman y Esteban Ocon, en una práctica especialmente importante debido al formato Sprint, que contempla apenas una hora de ensayos antes de comenzar con la actividad competitiva.

La tanda comenzó con la pista húmeda y algunos pilotos utilizando neumáticos intermedios, aunque rápidamente las condiciones mejoraron y comenzaron a aparecer los compuestos para piso seco. Durante la última parte de la sesión, el argentino fue uno de los primeros en colocar neumáticos blandos para buscar tiempos rápidos.

Dentro de Alpine, Pierre Gasly terminó octavo, con un tiempo 915 milésimas mejor que el de Colapinto. La comparación tiene un dato importante: el francés es el único de los dos pilotos que dispone este fin de semana del nuevo paquete de actualizaciones presentado por la escudería francesa.

¡GRAN VUELTA DE FRANCO COLAPINTO!



El piloto argentino mejoró sus tiempos y escaló posiciones en la única práctica libre de #DutchGP.



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Las mejoras incluyen modificaciones en distintas zonas del piso, el difusor, los pontones y los frenos traseros. Colapinto deberá esperar hasta el Gran Premio de Italia, en Monza, para contar con el mismo paquete en su monoplaza.

En la punta, Antonelli fue escoltado por Lando Norris, a apenas 121 milésimas, mientras que George Russell quedó tercero a 125. Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron los cinco primeros lugares.

Max Verstappen, uno de los grandes protagonistas del fin de semana ante su público, terminó 11°, dos posiciones por delante de Colapinto.

La actividad continuará este mismo viernes desde las 11.30 de Argentina, cuando se dispute la clasificación que ordenará la grilla para la carrera Sprint del sábado.

Para Colapinto será la primera instancia decisiva del fin de semana, después de una práctica en la que logró ubicarse en la mitad del pelotón pese a competir con una versión menos evolucionada del Alpine que la de su compañero.