Deportes
La Liga del Sur completó la tercera fecha con dos partidos sin ganadores
Villa Mitre-Huracán y Dublin-Sansinena repartieron puntos en el cierre de la jornada.
La tercera fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur se completó este lunes con dos empates 2-2. Por la Primera A, Villa Mitre y Huracán repartieron puntos en El Fortín, mientras que Dublin y Sansinena hicieron lo propio por el certamen Promocional.
Villa Mitre buscaba su primera victoria en el campeonato, pero volvió a quedarse sin poder sumar de a tres. Los goles del conjunto tricolor fueron convertidos por R. Gerk y J. Monteverde.
Huracán, campeón del Apertura, también continúa sin triunfos en el Clausura, aunque mantiene su invicto. E. Lischeske y A. Seisdedos marcaron para el equipo de Ingeniero White.
Con este resultado, Huracán llegó a 3 puntos en el torneo, mientras que Villa Mitre alcanzó las 2 unidades. San Francisco se mantiene como líder con 7, seguido por Sporting con 5 y Liniers y La Armonía con 4.
Por el Promocional, Dublin y Sansinena también igualaron 2-2 en el Manuel Manzano, cancha de Libertad. M. Leal y S. Somovilla anotaron para Dublin, mientras que G. Fernández convirtió los dos tantos del conjunto de General Daniel Cerri.
Dublin consiguió así su primer punto en el certamen después de las derrotas ante Rosario y Pacífico de Cabildo. Sansinena, en tanto, llegó a 5 unidades y quedó por detrás de Olimpo y Pacífico de Cabildo, que lideran con 7.
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