Di María sembró dudas tras la eliminación de Central: “Voy a pensar qué quiero seguir haciendo”

Ángel Di María dejó una frase que encendió las alarmas en Rosario Central luego de la eliminación de la Copa Libertadores. Visiblemente afectado por la derrota 1 a 0 frente a Corinthians, el capitán del Canalla aseguró que ahora deberá analizar qué quiere hacer con su futuro como futbolista.

“Es un momento duro porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras de poder continuar. Pero es fútbol”, expresó el Fideo apenas finalizó el encuentro disputado en la Neo Química Arena de San Pablo. Luego agregó: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”.

Las palabras del campeón del mundo generaron repercusión porque llegaron después de quedar trunco uno de los principales objetivos que se había planteado desde su regreso al club que lo vio nacer: intentar conquistar la Libertadores con Rosario Central.

El Canalla había empatado 0 a 0 en el partido de ida disputado en Arroyito y llegó a Brasil con la serie completamente abierta. La revancha también permaneció igualada hasta el tramo final, incluso con Central jugando con un futbolista más desde los 12 minutos del complemento por la expulsión de Raniele.

Sin embargo, el conjunto rosarino no logró aprovechar la superioridad numérica. A los 34 minutos del segundo tiempo, Memphis Depay ejecutó una pelota detenida y Breno Bidon apareció dentro del área para marcar el 1 a 0 que terminó clasificando a Corinthians a los cuartos de final.

Di María, de 38 años, había regresado a Rosario Central en 2025 después de una extensa carrera en Europa. La Libertadores aparecía como uno de los grandes desafíos pendientes de una trayectoria en la que conquistó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América con la Selección argentina.

Pese a la frase que dejó después de la eliminación, el Fideo no anunció su retiro ni confirmó una decisión sobre su futuro. Central todavía tiene compromisos importantes por delante: marcha en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y el 26 de septiembre deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional.

También habló Jorge Almirón, quien expresó su bronca por la manera en la que se terminó la ilusión copera. El entrenador sostuvo que su equipo hizo “todos los méritos para pasar” y lamentó especialmente la jugada que terminó definiendo la serie cuando Central tenía superioridad numérica.

La eliminación dejó así un golpe fuerte en Rosario Central, pero también abrió un interrogante inesperado. Con el dolor todavía fresco por despedirse de la Libertadores, Di María anticipó que se tomará un tiempo para pensar cuál será el próximo paso de su carrera.