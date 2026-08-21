Destacada A
El programa que fortalece la continuidad escolar en Bahía multiplicó su alcance
"Quedate en la escuela" ya alcanza a 2 mil alumnos. Y según los datos oficiales, 8 de cada 10 participantes mejoraron su asistencia a clases.
El programa “Quedate en la Escuela” ya alcanza a unos 2.000 niños, niñas y adolescentes de Bahía Blanca y triplicó la cantidad de estudiantes acompañados desde su primer año de implementación.
La iniciativa, desarrollada de manera conjunta por el Municipio y la Jefatura Distrital de Educación, apunta a prevenir la deserción escolar y sostener las trayectorias educativas de alumnos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o riesgo de abandonar sus estudios.
En su primer año, el programa había llegado a 550 estudiantes. Actualmente, la cobertura se amplió hasta los 2.000 alumnos en todo el distrito.
Según el último relevamiento oficial, ocho de cada diez estudiantes que forman parte del programa mejoraron su vinculación con la escuela y registraron mayores niveles de asistencia a clases.
El intendente Federico Susbielles destacó los resultados obtenidos y remarcó el lugar que ocupa la educación dentro de las políticas municipales.
“Estamos convencidos de que somos una ciudad en la que el saber y la formación son centrales y que, si uno habla de libertad, tiene que tener la posibilidad de estudiar”, sostuvo.
Además, aseguró que Bahía Blanca atraviesa uno de sus mejores registros en materia de permanencia escolar. “Hoy Bahía tiene los niveles de deserción escolar más bajos de su historia y eso tiene que ver con el compromiso de todos y, fundamentalmente, con una ciudad que tiene entre sus principales valores a la educación”, afirmó.
El funcionamiento de “Quedate en la Escuela” se basa en un seguimiento personalizado de los estudiantes. Para eso trabajan equipos multidisciplinarios integrados por psicopedagogos y trabajadores sociales, que intervienen directamente en los establecimientos educativos.
Los profesionales buscan detectar de manera temprana los casos con riesgo de desvinculación, acompañar las dificultades particulares de cada alumno y brindar asistencia también a sus familias.
Desde el Municipio y la Jefatura Distrital señalaron que el objetivo es continuar ampliando el programa y sostener el trabajo conjunto para que los estudiantes puedan permanecer dentro del sistema educativo y completar su escolaridad.
El programa que fortalece la continuidad escolar en Bahía multiplicó su alcance
Colapinto fue 13° en la única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos
La Liga del Sur tiene todo listo para disputar la cuarta fecha del Clausura
El intendente de Puan se descompensó, fue estabilizado y seguirá con sus estudios en Bahía
Di María sembró dudas tras la eliminación de Central: “Voy a pensar qué quiero seguir haciendo”
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Sigue en terapia intensiva el motociclista que chocó a una camioneta de Gendarmería
-
Noticias B17 horas ago
Anuncian un paro docente para la próxima semana
-
Noticias B19 horas ago
Milei dijo que la inflación cayó 85% durante su Gobierno y que "la economía está creciendo"
-
Noticias B19 horas ago
Un nene de 5 años permanece internado en el Hospital Penna por un cuadro de SUH
-
Noticias B22 horas ago
Caso Maradona: "Es grotesco", lamentó Pierri sobre el error que hace tambalear el juicio
-
Noticias B21 horas ago
Dan de baja a 18 prepagas y mutuales: cuáles son las prestadoras alcanzadas
-
Deportes19 horas ago
El futbolista Jonatan Gómez reveló que es adicto al juego y denunció extorsiones: "Perdí todo"
-
Noticias B12 horas ago
Conducía borracho y volcó su camioneta en el canal Maldonado