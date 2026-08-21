El programa que fortalece la continuidad escolar en Bahía multiplicó su alcance

El programa “Quedate en la Escuela” ya alcanza a unos 2.000 niños, niñas y adolescentes de Bahía Blanca y triplicó la cantidad de estudiantes acompañados desde su primer año de implementación.

La iniciativa, desarrollada de manera conjunta por el Municipio y la Jefatura Distrital de Educación, apunta a prevenir la deserción escolar y sostener las trayectorias educativas de alumnos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o riesgo de abandonar sus estudios.

En su primer año, el programa había llegado a 550 estudiantes. Actualmente, la cobertura se amplió hasta los 2.000 alumnos en todo el distrito.

Según el último relevamiento oficial, ocho de cada diez estudiantes que forman parte del programa mejoraron su vinculación con la escuela y registraron mayores niveles de asistencia a clases.

El intendente Federico Susbielles destacó los resultados obtenidos y remarcó el lugar que ocupa la educación dentro de las políticas municipales.

“Estamos convencidos de que somos una ciudad en la que el saber y la formación son centrales y que, si uno habla de libertad, tiene que tener la posibilidad de estudiar”, sostuvo.

Además, aseguró que Bahía Blanca atraviesa uno de sus mejores registros en materia de permanencia escolar. “Hoy Bahía tiene los niveles de deserción escolar más bajos de su historia y eso tiene que ver con el compromiso de todos y, fundamentalmente, con una ciudad que tiene entre sus principales valores a la educación”, afirmó.

El funcionamiento de “Quedate en la Escuela” se basa en un seguimiento personalizado de los estudiantes. Para eso trabajan equipos multidisciplinarios integrados por psicopedagogos y trabajadores sociales, que intervienen directamente en los establecimientos educativos.

Los profesionales buscan detectar de manera temprana los casos con riesgo de desvinculación, acompañar las dificultades particulares de cada alumno y brindar asistencia también a sus familias.

Desde el Municipio y la Jefatura Distrital señalaron que el objetivo es continuar ampliando el programa y sostener el trabajo conjunto para que los estudiantes puedan permanecer dentro del sistema educativo y completar su escolaridad.