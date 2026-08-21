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El intendente de Puan se descompensó, fue estabilizado y seguirá con sus estudios en Bahía
Diego Reyes no presenta un cuadro de gravedad, según reza el último parte médico.
El intendente de Puan, Diego Reyes, se encuentra estable y continuará realizándose estudios médicos en Bahía Blanca, luego de la descompensación que sufrió días atrás.
El Municipio difundió este viernes un nuevo parte sobre el estado de salud del jefe comunal e informó que fue evaluado en el Hospital Municipal de Puan, donde se le practicaron estudios por imágenes y los controles correspondientes.
A partir de los resultados obtenidos, los profesionales indicaron que Reyes deberá continuar con estudios complementarios en Bahía Blanca.
Desde la comuna llevaron tranquilidad respecto de su evolución y aclararon que el intendente “se encuentra estable y no presenta ningún cuadro de gravedad”.
De todas maneras, continuará bajo seguimiento médico y deberá cumplir con los controles y estudios indicados por los profesionales de la salud.
“Transmitimos tranquilidad a toda la comunidad y agradecemos las muestras de preocupación y afecto recibidas”, señalaron desde el Municipio de Puan al comunicar el último parte sobre la salud de Reyes.
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