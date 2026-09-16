Estudiantes, la única esperanza argentina en la Copa Libertadores

A todo o nada. La única esperanza argentina que sigue en pie, tras la eliminación de Platense. Estudiantes viajó a Brasil en busca del pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores. Este miércoles 16 de septiembre, visitará a Corinthians. La ida fue 1-1. El equipo que se imponga en San Pablo, se meterá en el Top 4. ¡Y hay equipo!

En la última práctica en City Bell, Alexander Medina terminó de definir el 11 inicia l que a las 21.30 arrancará en el Neo Química Arena, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. En caso de igualdad, el clasificado se definirá por penales e irá ante el vencedor de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle (2-0 los brasileños en la ida en Ecuador).

La clave del equipo del Cacique pasará por un movimiento táctico por la suspensión de Gastón Benedetti, y se trata del corrimiento de Tomás Palacios, marcador central zurdo, al lateral izquierdo, mientras que Eros Mancuso irá por la punta derecha (la alternativa menos probable es Eric Meza de 4 y Mancuso de 3).

El León viene de vencer 2-1 a Platense en UNO, por el Clausura, lo que le permitió recuperar sensaciones futbolísticas positivas y alimentar el optimismo de cara a este revancha en un torneo que genera un cosquilleo especial y que ganó cuatro veces en su historia (la última, en 2009, que también fue la última vez que llegó a semifinales).

Para llegar a los cuartos, Estudiantes debió superar un grupo dificilísimo con Flamengo e Independiente Medellín, donde consiguió la clasificación con un gol agónico contra los colombianos en la última fecha. En los octavos, superó a la Universidad Católica tras empatar 1-1 en La Plata y golear 3-0 en Chile. Ahora, tratará de repetir aquella gesta y volver a ganar como visitante...

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Joaquín Correa y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Gustavo Henrique, Joao Pedro, Matheus Bidu, Mateuzinho; Allan, André Carrillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio César; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Fuente: Olé