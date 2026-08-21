Midgets: casi 60 pilotos inscriptos para la segunda fecha del Invernal

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midgets 2026 tendrá este domingo su segunda fecha y ya quedó confirmada la nómina de pilotos que formarán parte de la competencia: serán 59 los inscriptos para una nueva jornada de acción.

La convocatoria vuelve a mostrar un importante número de participantes, con varios de los habituales protagonistas de la categoría y otros nombres que buscarán destacarse en esta segunda presentación del torneo.

Entre los anotados aparece Nahuel Schmit, quien competirá con el número 9. También estarán Fernando Saldamando (5), Kevin Altamirano (15), Juan Ignacio Todino (20), Agustín Pérez Meler (21), Braian Dupont (22), Joaquín García López (32), Gonzalo Brezina (35) y Braian Madril (37).

La lista continúa con Nicolás Macazaga (38), Jorge Fritiz (43), Gastón Petracci (44), Rodrigo Zubeldía (46), Nicolás Onorato (51), Nicolás Montanari (53), Antonio Moyano (54), Thomas Ovejero (55), Emanuel Pascual (56), Brian López (57), Gonzalo Razquin (60) y Gastón Benítez (63).

También se inscribieron Juan María Soto (64), Gastón Hock (66), Gabriel Marco (68), Valentín Balduchi (70), Martín Becchio (72), Aaron Jaca (73), Lautaro Ford (75), Javier Rouaix (77), Agustín Gómez (78), Alejandro Chiesa (82), Agustín López (86), Juan Ignacio Calvo (87), Nicolás Palma (88), Alan Renero (95), Ariel Lestrada (96), Santiago Aman (97), Fabio Pérez (98), Juan Pablo Schiel (99) y Emiliano Capdevila (100).

Completan la nómina Ariel Ruppel (102), Matías Lastra Meler (103), Hernán Sartori (104), Daniel Burdiles (107), Marcos Tobías Larregui (111), Manuel Donadio (113), Ivano Bozetti (115), Alihuen Marcos (122), Jeremías Amiott (123), Valentín Giordano (124), Francisco Ortiz Medina (126), Santiago Sánchez (128), Mauro Acuña (130), Valentín Tartuferi (132), Nahuel Semeraro (135), Numa Daloff (137), Nahuel Lezcano (155), Gustavo Gonzales (158) y Martín Noriega (159).

Con 59 máquinas confirmadas, el Invernal se prepara así para su segunda cita del calendario, en una temporada que vuelve a reunir a una amplia cantidad de pilotos y promete otra jornada cargada de series y lucha en pista.