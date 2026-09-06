River, Racing, Independiente y un clásico que paraliza Rosario

La jornada del domingo comenzará con un partido que promete máxima tensión. Rosario Central y Newell’s se medirán desde las 14:45 en el Gigante de Arroyito, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Yael Falcón Pérez. El canalla llega golpeado tras su eliminación de la Copa Libertadores y una derrota ante Gimnasia, mientras que la lepra atraviesa una levantada y acumula tres encuentros sin perder.

A las 17 será el turno de Independiente, que visitará a Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera. El rojo viene de recibir un duro 3-0 ante Gimnasia de Mendoza, aunque todavía se mantiene séptimo en la Zona A, con 10 puntos. El ferroviario santiagueño, en tanto, suma apenas siete unidades y lleva tres partidos sin ganar. Andrés Gariano será el árbitro y Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

Luego, a las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia en el Monumental. El millonario intentará darle continuidad al buen comienzo del interinato de Leonardo Ponzio, luego de vencer 3-1 a Banfield. Con siete puntos y ubicado undécimo en la Zona B, necesita volver a ganar para meterse de lleno en la pelea por los playoffs. La lepra mendocina llega mucho mejor: derrotó 3-1 a Racing y comparte el liderazgo de la tabla anual con Argentinos Juniors.

El cierre será a las 21:30, con Racing frente a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda. La academia atraviesa una profunda crisis: lleva seis partidos sin ganar en el Clausura y tiene apenas cinco puntos. El decano suma 10 unidades y también buscará un resultado que le permita sostenerse entre los puestos de clasificación a los playoffs. Pablo Echavarría será el árbitro y José Carreras estará en el VAR.

La agenda del domingo

14:45: Rosario Central vs. Newell’s — TNT Sports.

Rosario Central vs. Newell’s — TNT Sports. 17:00: Central Córdoba vs. Independiente — TNT Sports.

Central Córdoba vs. Independiente — TNT Sports. 17:00: Lanús vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium.

Lanús vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium. 19:15: River vs. Independiente Rivadavia — TNT Sports.

River vs. Independiente Rivadavia — TNT Sports. 21:30: Racing vs. Atlético Tucumán — ESPN Premium.

Fuente: Gente de Salta