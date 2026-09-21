Con otro gol de tiro libre de Messi, Inter Miami empató ante San Diego

Inter Miami, recientemente coronado en la Campeones Cup, no pudo aprovechar la chance inmejorable de acercarse a la cima de la MLS. Este domingo, empató 2-2 con San Diego en el Nu Stadium y quedó segundo con 46 puntos en la Conferencia Este, por detrás del líder Nashville, solo con 57. Como de costumbre, Lionel Messi frotó la lámpara y se lució con otro gol de tiro libre.

Fue a los 24 minutos de la etapa inicial y sirvió para enderezar una historia que había arrancado torcida por el 1-0 de Anders Dreyer. Leo esta vez no la colgó de un ángulo como tiene a todos acostumbrado, sino que sacó un remate con rosca que picó en el corazón del área, descolocó al arquero Dos Santos y terminó durmiendo en las redes. Se trató de su 75° conquista de pelota parada: quedó a solo tres de romper el récord del brasileño Marcelinho Carioca.

Ya en el complemento, Luis Suárez aprovechó un pase entre líneas de Rodrigo De Paul y, como en sus viejos tiempos, sacó un latigazo rasante que se clavó en un rincón para el 2-1 que pintaba para ser definitivo. Sin embargo, a nueve minutos del último silbatazo, otra vez Dreyer se escabulló en la defensa rosada y estampó el 2-2 definitivo.

Además de Messi y De Paul, también fueron titulares los argentinos Facundo Mura y Germán Berterame, mientras que Gonzalo Luján y Rocco Ríos Novo quedaron en el banco de suplentes. En cuanto a Matías Galarza Fonda, ex River, volvió a sumar minutos desde el arranque bajo las órdenes de Cristian Kily González.

Fuente: TyC