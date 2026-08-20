Espectáculos
Guido Kaczka apostó a los famosos en Es mi sueño y le ganó a Telefe en el rating
La segunda temporada del ciclo de El Trece alcanzó un pico de 8,9 puntos, por encima de los 7,6 que registró su competencia directa.
Guido Kaczka volvió este miércoles a la pantalla de El Trece con la segunda temporada de Es mi sueño y consiguió imponerse a Telefe durante parte de la competencia directa. El programa alcanzó una marca máxima de 8,9 puntos de rating en su estreno.
La nueva edición comenzó apenas un día después de la final de la primera temporada, que había sido lo más visto del martes con un promedio de 10,1 puntos, por encima de los 9,1 de Gran Hermano. Esta vez, la principal modificación fue la incorporación de famosos a la competencia.
El ciclo arrancó pasadas las 21 con 7,5 puntos y la presentación del renovado jurado, integrado por Abel Pintos, José Luis “El Puma” Rodríguez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Ángela Leiva. En los primeros minutos, Telefe Noticias lideró con un pico de 8,8 contra los 8 de El Trece.
Leticia Brédice fue la primera famosa en salir a escena y cantó “Lunes por la madrugada”, de Los Abuelos de la Nada, junto a Josefina Rusconi. Luego llegó Guillermo Andino, quien interpretó “Fly Me to the Moon” con Gisela Lepio y consiguió la aprobación de todo el jurado. También participó Natalia Pastorutti con “La media vuelta”.
Más tarde aparecieron Yayo Guridi, Emilia Attias, Lío Ferro y Pipino Cuevas, entre otros. La nueva dinámica establece que las figuras deben formar dúos con participantes amateurs y conseguir al menos tres votos positivos del jurado para continuar en competencia.
El mejor registro de la noche para Es mi sueño llegó cuando alcanzó los 8,9 puntos, mientras Telefe marcaba 7,6 en ese mismo momento. LAM se ubicó detrás con 3,5 y Bendita llegó a 2,7.
Pasadas las 22.40, Gran Hermano comenzó una emisión especial dedicada a los casamientos dentro de la casa y recuperó el primer lugar de la franja. El reality arrancó con un piso de 10,9 puntos y registró un pico de 10,7, mientras que Otro día perdido, con Mario Pergolini, alcanzó una máxima de 6,8.
La segunda temporada de Es mi sueño contará con 21 famosos provenientes del espectáculo, el periodismo, el deporte y la música, entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, Maju Lozano, Viviana Saccone, Bambino Pons, Jonás Gutiérrez, Martín Souto y Dante Ortega.
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