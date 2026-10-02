Semifinales confirmadas: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Platense venció en el cierre del partido a Estudiantes por 1-0 con gol de Gonzalo Lencina y se clasificó a semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Atléltico Tucumán, que había hecho lo propio ante Independiente Rivadavia.

Del otro lado del cuadro, Boca, que eliminó a Racing tras vencerlo 3-2 de manera épica, jugará ante Banfield, que derrotó a Riestra por penales.

El dilema del calendario: cuándo se juegan las semifinales

A pesar de que el cuadro ya está completamente diagramado, desde la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) todavía no confirmaron de manera oficial las fechas, los horarios ni las sedes en las que se disputarán los encuentros de semifinales.

El principal obstáculo radica en la apretada agenda internacional y local que arrastran los equipos clasificados. Si bien en un principio la AFA había programado la gran final del certamen para el miércoles 4 de noviembre, la cantidad de partidos obligaría a modificar los planes.

Los dirigentes y la organización evalúan llevar a cabo las semifinales hacia finales del mes de octubre o bien en los primeros días de noviembre, estipulando que la final se postergue tentativamente para el miércoles 11 de noviembre.

Fuente: El Gráfico