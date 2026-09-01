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El Gobierno oficializó un aumento de 2,11% para jubilaciones y asignaciones en septiembre
La actualización fue establecida por ANSES y comenzará a regir este mes. La mínima subirá a $428.633,20 y continuará el bono extraordinario de hasta $70.000.
El Gobierno nacional oficializó este martes los nuevos montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante septiembre, con un incremento del 2,11%.
La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Los nuevos valores quedaron establecidos mediante las resoluciones 257/2026 y 260/2026 publicadas en el Boletín Oficial.
A partir de septiembre, el haber mínimo garantizado será de $428.633,20, mientras que la jubilación máxima ascenderá a $2.884.295,54. La Prestación Básica Universal (PBU), en tanto, quedó fijada en $196.080,12 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $342.906,56.
Además, el Ejecutivo confirmó la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán en septiembre un total de $498.633,20. El refuerzo también alcanza a titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.
Por otro lado, ANSES oficializó una suba del 2,11% para las asignaciones familiares y actualizó los límites de ingresos que determinan el acceso a esos beneficios. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $154.031, mientras que para hijos con discapacidad será de $501.537.
En el caso de los trabajadores registrados, la asignación por hijo será de $77.025 para los grupos familiares ubicados en el primer rango de ingresos. Luego disminuirá a $51.958, $31.427 y $16.217 según el nivel de ingresos del hogar.
También fueron actualizadas las asignaciones de pago único: por nacimiento se abonarán $89.782, por adopción $536.774 y por matrimonio $134.430. Además, la normativa estableció que si uno de los integrantes del grupo familiar tiene ingresos superiores a $3.157.449, la familia quedará excluida del cobro de las asignaciones.
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