Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 80 mil dólares

El Gobierno nacional dio a conocer los primeros ejemplos del nuevo programa para impulsar los créditos hipotecarios y detalló cuáles serían los ingresos necesarios para acceder a un préstamo equivalente a USD 80 mil.

Según la simulación elaborada por el Ministerio de Economía, un grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales por $3.460.391. El cálculo se basa en una relación cuota-ingreso del 25%, por lo que el pago mensual del crédito no puede superar una cuarta parte de los ingresos familiares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ejemplificó que una pareja en la que ambos integrantes cobren alrededor de $1,7 millones de bolsillo podría reunir las condiciones necesarias para solicitar ese monto, siempre sujeto al análisis crediticio correspondiente de cada entidad.

Para realizar la estimación, el Gobierno tomó como referencia una propiedad valuada en USD 106.667. El préstamo cubriría el 75% del precio, equivalente a unos USD 80.000, mientras que el comprador debería disponer del 25% restante con recursos propios. La simulación tampoco incluye otros gastos asociados a la operación inmobiliaria.

Con un plazo de devolución de 25 años y una tasa de UVA más 7%, la primera cuota sería de $865.098. Ese monto no permanecerá fijo durante toda la vida del crédito, ya que tanto el capital como las cuotas en pesos se actualizarán según la evolución de la UVA.

La iniciativa forma parte del denominado “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario”, que contará con fondos por $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El mecanismo prevé que esos recursos sean colocados mediante licitaciones entre entidades financieras para incrementar el dinero disponible para préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda. Cada licitación será por $200.000 millones y los bancos tendrán hasta 90 días para transformar esos fondos en créditos hipotecarios.

Los créditos se financiarán a través de un programa que consiste en licitar entre bancos fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

El programa también establece límites para las entidades. La tasa de los préstamos no podrá superar UVA más 7,5%, el plazo de devolución deberá ser de al menos 15 años y cada crédito tendrá como máximo el equivalente a 150.000 UVA.

Con el nuevo esquema, el Gobierno busca ampliar una oferta hipotecaria que continúa limitada para buena parte de los hogares, aunque la posibilidad efectiva de acceder dependerá de los ingresos, el ahorro disponible para cubrir la parte de la vivienda que no financia el banco y la capacidad de afrontar cuotas ajustadas por inflación.