Espectáculos
Todo sobre la salud del papá de Tini y el regreso de Chiquititas
No te pierdas la columna de espectáculos de Laura Ubfal.
Laura Ubfal volvió a repasar en el aire de La Brújula 24 las noticias más importantes del mundo del espectáculo, en una jornada marcada por la pelea por el rating, las novedades sobre la salud de Alejandro Stoessel y un proyecto que prepara Cris Morena para 2027.
Sobre la televisión abierta, la periodista destacó el empate registrado entre Gran Hermano y Guido Kaczka, quien realizó la final de su programa desde el Teatro Ópera. “Muy contentos en ambos canales porque está muy bien el empate”, mencionó Ubfal, y explicó que hubo distintas estrategias de programación para evitar una competencia directa durante toda la emisión.
En relación con Gran Hermano, también se refirió a la polémica generada por Daniela, quien terminó votando contra la participante a la que había ingresado a acompañar. “Cada una entró a apoyar a alguien y ella entró a hacerle la guerra a su participante”, cuestionó la periodista.
Otro de los temas fue la salud de Alejandro Stoessel, padre de Tini, quien fue internado luego de sufrir un dolor en el pecho. Según explicó Ubfal, permanece bajo estudios médicos aunque su evolución sería favorable.
“Creo que sigue internado, pero mejor, porque le estaban haciendo todo tipo de chequeos, porque entró con un dolor en el pecho, cosa que no es chiste”, afirmó. Además, diferenció este episodio del delicado cuadro de salud que había atravesado años atrás, cuando estuvo hospitalizado durante varias semanas por otras complicaciones.
Ubfal también reveló detalles sobre uno de los proyectos que Cris Morena prepara para el próximo año. Se trata del regreso de Chiquititas en formato de espectáculo musical, con reservas previstas en el Movistar Arena. Según contó, ya estarían convocados Facundo Arana y Agustina Cherri, dos figuras que formaron parte de distintas etapas del histórico ciclo infantil. La propuesta estaría centrada principalmente en las canciones que marcaron al programa y podría incorporar a jóvenes provenientes de las escuelas vinculadas a Cris Morena.
La periodista remarcó además la vigencia internacional de Chiquititas, particularmente en Israel, donde el formato continúa teniendo una fuerte repercusión. En ese contexto mencionó a Sebastián Francini y Nadia Di Cello, quienes participan de espectáculos vinculados al ciclo en ese país.
Finalmente, Ubfal habló del conflicto que involucra a Benjamín Vicuña con la China Suárez y Mauro Icardi. Indicó que el actor chileno procura mantenerse alejado de las respuestas públicas y que sus abogados analizan los pasos a seguir. “Prefiere ir con abogados, cerrar y manejarlo en la intimidad y con sus letrados”, explicó. Para Ubfal, cualquier nueva decisión deberá contemplar especialmente la situación de los hijos en medio de una disputa que continúa sumando capítulos.
Recordá que para saber más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
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