River resistió en Bogotá y definirá en el Monumental su futuro en la Sudamericana

River empató 0-0 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá y consiguió un resultado que le permitirá definir como local su continuidad en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano fue más peligroso, pero no logró aprovechar sus oportunidades.

El encuentro comenzó con intensidad y el conjunto argentino tuvo una aproximación apenas iniciado el partido mediante un cabezazo de Lautaro Rivero. Sin embargo, con el correr de los minutos Santa Fe comenzó a generar las mejores situaciones.

Nahuel Bustos fue el principal protagonista de los ataques colombianos. A los 13 minutos sacó un remate dentro del área que terminó en el travesaño, mientras que a los 41 volvió a estar cerca de abrir el marcador con un disparo que dio en uno de los postes.

River también intentó acercarse al arco rival con Ángel Correa y Aníbal Moreno, aunque encontró dificultades para generar situaciones claras y debió concentrar buena parte de sus esfuerzos en contener los avances del conjunto local.

En el inicio del complemento, Santa Fe volvió a quedar cerca del gol después de un error defensivo de Rivero que Bustos no pudo transformar en ventaja. Hugo Rodallega, Daniel Torres y Franco Fagúndez también tuvieron oportunidades durante la segunda mitad.

Con el paso de los minutos, River buscó sostener el empate y realizó modificaciones con los ingresos de Thiago Almada, Joaquín Freitas, Valentín Lucero y Juan Cruz Meza.

El marcador finalmente no se modificó y el 0-0 dejó abierta la serie. River tendrá ahora la posibilidad de buscar la clasificación en el Monumental, donde se disputará el partido de vuelta.

Con información de TyC Sports