El hermano de Adorni dijo que por error puso un cero de más en su declaración jurada

El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del ex Jefe de Gabinete, dijo que cometió un error en su declaración jurada de 2024 y que puso un cero de más en una deuda. Según Adorni, quien además es contador público, ese detalle llevó al fiscal Guillermo Marijuan a hacer una lectura equivocada de sus números.

El hermano de Manuel presentó un escrito en la causa que lleva el juez Daniel Rafecas, quien debe resolver si lo llama a prestar declaración indagatoria.

Adorni explica la siguiente confusión: en la declaración jurada de 2024 declaró una deuda inicial de $130 millones y otra al cierre del período de $60 millones. El fiscal Marijuan dedujo de esos números que el exfuncionario redujo su deuda en unos $70 millones, un monto que no estaba explicado.

Pero ahora Adorni asegura que los 130 millones eran, en rigor, 13 millones de pesos, y que no existió tal reducción en la deuda, que es justamente uno de los ejes del caso. El hermano de Adorni volvió a corregir su declaración jurada y ahora dice que tiene menos.

En el escrito, el legislador sostiene que su explicación resulta "materialmente plausible" porque reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez. También sostuvo que la corrección resulta coherente con la falta de lógica económica que tendría una reducción patrimonial de esas características.

"La denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial. La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene", argumentó.

Adorni tuvo que rectificar dos veces su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, porque no le cerraban los números. La investigación abarca el período 2023-2026 cuando antes de ser legislador fue funcionario del Ministerio de Defensa.

Además, la justicia investiga las inconsistencias de los Adorni respecto a la supuesta herencia que recibieron de su padre. En su primera rectificación Francisco incluyó una herencia de 21 millones que no había dado a conocer anteriormente ante la OA, un número que los investigadores creen que es exagerado.

Fuente: La Política Online