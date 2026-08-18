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Mordió en el brazo a un patovica en un boliche: terminó detenida
Una joven de 22 años fue detenida tras un incidente en “Q Disco” del lago Parque La Salada. La víctima tiene 39 y sufrió lesiones leves.
Una joven de 22 años fue detenida durante la madrugada del domingo en Pedro Luro, acusada de morder a un integrante del personal de seguridad de un boliche durante un conflicto ocurrido dentro del local.
El hecho se registró alrededor de las 5 en “Q Disco”, ubicado en la avenida Barragán, entre Patagones y Stroeder, en el sector de Lago Parque La Salada, perteneciente a la localidad de Pedro Luro.
Según informó la Policía, personal de seguridad del establecimiento intervino a raíz de un conflicto entre clientes que se encontraban dentro del local.
En ese contexto, Camila Nazarena Sánchez, de 22 años, habría mordido en el antebrazo izquierdo a Maximiliano Ignacio Montserrat, de 39, quien trabajaba en la seguridad del lugar.
Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió un hematoma en el brazo, lesión que fue considerada de carácter leve. Minutos después, efectivos policiales que se encontraban en el sector procedieron a la aprehensión de la joven.
La víctima manifestó su intención de instar la acción penal y las actuaciones quedaron a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de lesiones leves.
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