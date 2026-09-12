Se perdieron más de 30.600 empresas registradas desde noviembre de 2023

La cantidad de empresas registradas en Argentina se redujo en 30.633 entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que representa una caída del 6%, de acuerdo con un relevamiento elaborado por Fundar sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El estudio toma como empresa a toda persona física o jurídica que tenga al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, con excepción del personal de casas particulares. Según Fundar, se trata de la mayor caída registrada durante los primeros 30 meses de un gobierno desde 2003.

El deterioro continuó durante mayo, cuando se contabilizaron 2.371 empresas menos que en abril, una reducción mensual del 0,49%. De esta manera, el indicador acumuló 16 meses consecutivos de retroceso.

La comparación interanual también mostró números negativos: frente a mayo de 2025 había 16.560 empresas menos, una baja del 3,3%. Además, ya son 27 los meses consecutivos en los que la cantidad de firmas resulta inferior a la registrada un año antes.

El impacto alcanzó a buena parte de las actividades económicas. Durante mayo, 15 de los 18 sectores relevados redujeron la cantidad de empresas. Alojamiento y gastronomía encabezó la caída porcentual, con 341 firmas menos (-1,4%), seguida por la industria manufacturera, que perdió 403 (-0,9%), y transporte y almacenamiento, con 210 menos (-0,6%).

Si la comparación se realiza desde noviembre de 2023, el sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con una reducción del 17,05% y 6.733 empresas menos. Le siguieron las actividades inmobiliarias (-13,81% y 4.098 firmas) y la construcción (-9,34% y 2.033). En total, 14 de los 18 sectores tienen hoy menos empresas que al comienzo de la actual gestión.

Según publica el portal Mdzol, el retroceso también tuvo alcance territorial: en mayo, las 24 jurisdicciones del país registraron caídas mensuales en la cantidad de empresas.