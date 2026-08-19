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Un caño, un martillo y dos primos detenidos tras una brutal pelea en Pringles
El enfrentamiento ocurrió en una vivienda de Las Achiras y 0 bis. Ambos hombres sufrieron lesiones y debieron ser atendidos en el hospital.
Dos hombres de 50 y 51 años fueron aprehendidos en Coronel Pringles luego de protagonizar una pelea familiar en la que habrían utilizado un martillo y un caño de metal. Ambos resultaron con golpes y contusiones y necesitaron asistencia médica.
El episodio se produjo alrededor de las 16.45 del lunes en una vivienda ubicada en la intersección de Las Achiras y 0 bis, hasta donde acudió personal de la Policía de Seguridad Comunal tras recibir un aviso por un conflicto.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la discusión había derivado en una agresión entre Lucas González, de 50 años, y Carlos Pérez, de 51, ambos vecinos de Coronel Pringles y primos entre sí.
Como consecuencia del enfrentamiento, los dos hombres presentaban distintas lesiones y fueron trasladados al Hospital Municipal Dr. Manuel B. Cabrera, donde recibieron las curaciones correspondientes.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró un martillo de bola de 400 gramos y un caño metálico cilíndrico de aproximadamente un metro de largo, elementos que, de acuerdo con la información oficial, habrían sido empleados durante la pelea.
Una vez finalizada la atención médica, los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron alojados en el sector de calabozos.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, desde donde se dispusieron distintas diligencias para determinar la situación procesal de los aprehendidos.
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