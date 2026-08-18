Destacada C
Un amplio cuadrante sufre falta de agua por un recambio de cañerías
Lo informó ABSA en un comunicado. Son varias las manzanas alcanzadas por la obra. Y ya se programó otra obra para este miércoles.
Aguas Bonaerenses informó esta mañana que en la jornada de hoy se llevan adelante trabajos en la intersección de calles Tucumán y Rondeau; y en Almafuerte y Moreno, ambos en el marco de la obra de recambio de cañerías de DIPAC.
En el comunicado resaltan que las tareas afectan con falta de agua el cuadrante comprendido entre Avenida Colón, Vieytes, Mendoza y Sixto Laspiur, hasta su finalización.
Además, ABSA adelantó que este miércoles se realizarán trabajos en la esquina de las calles 25 de Mayo y Chile, y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por las calles: Chile, Undiano, Berutti y Donado.
Por lo expuesto, la empresa solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.
El Gobierno amplió el secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea
Mordió en el brazo a un patovica en un boliche: terminó detenida
Inseguridad en el Palihue: la estrategia del detenido para elegir a sus víctimas
Un amplio cuadrante sufre falta de agua por un recambio de cañerías
Intentó evadir un control en moto, atropelló a un policía y terminó detenido
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Detienen a un ladrón acusado de robar en dos casas del Palihue
-
Noticias A5 horas ago
Una mujer denunció que su pareja la golpeó, la retuvo y quiso prenderla fuego
-
Indiscreta24 horas ago
Se mueve el tablero político: operaciones cruzadas y una llamativa declaración
-
Noticias B21 horas ago
Valente arremete contra Aduns: "Son 15 gatos locos que pelean por Palestina y el cupo trans"
-
Noticias B5 horas ago
Comienza una semana de paro universitario y se resentirá el dictado de clases en la UNS
-
Deportes17 horas ago
Una bahiense se consagró campeona argentina de fisicoculturismo a los 61 años
-
Noticias B20 horas ago
Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado y qué fines de semana largos quedan
-
Noticias B20 horas ago
Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”