Un amplio cuadrante sufre falta de agua por un recambio de cañerías

Aguas Bonaerenses informó esta mañana que en la jornada de hoy se llevan adelante trabajos en la intersección de calles Tucumán y Rondeau; y en Almafuerte y Moreno, ambos en el marco de la obra de recambio de cañerías de DIPAC.

En el comunicado resaltan que las tareas afectan con falta de agua el cuadrante comprendido entre Avenida Colón, Vieytes, Mendoza y Sixto Laspiur, hasta su finalización.

Además, ABSA adelantó que este miércoles se realizarán trabajos en la esquina de las calles 25 de Mayo y Chile, y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por las calles: Chile, Undiano, Berutti y Donado.

Por lo expuesto, la empresa solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.