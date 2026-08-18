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Intentó evadir un control en moto, atropelló a un policía y terminó detenido
Ocurrió durante un operativo contra motochorros en Brown y Estados Unidos. El efectivo sufrió lesiones en una pierna y la motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
Un hombre de 28 años fue detenido durante la tarde del lunes luego de intentar evadir un control policial, atropellar a un efectivo y resistirse al procedimiento en la intersección de Brown y Estados Unidos.
El episodio ocurrió alrededor de las 18.30, en el marco del denominado “Operativo Motochorros”, cuando personal de Caballería Motorizada realizaba señas a los conductores para desviarlos hacia el sector de control.
Según informó la Policía, Álvaro Fabián Alemanno circulaba a bordo de una Honda Wave negra cuando habría ignorado las indicaciones e intentado evitar el retén.
Durante esa maniobra impactó contra la pierna izquierda del sargento Kevin Roger Bethencourt, de 30 años, provocándole lesiones.
Tras el choque, el motociclista habría continuado sin acatar las órdenes de los efectivos y opuso resistencia al procedimiento, por lo que personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera procedió a su aprehensión.
El policía lesionado realizó la denuncia correspondiente y fue asistido en el Hospital Español. Además, se solicitó el reconocimiento médico legal para determinar el carácter de las heridas sufridas.
Personal de Control de Tránsito Urbano secuestró la motocicleta debido a que el conductor no contaba con la documentación requerida.
La causa fue caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia y lesiones, con intervención de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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