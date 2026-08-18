Se espera un miércoles con un amanecer frío y tarde templada

El miércoles tendrá buenas condiciones de tiempo en Bahía Blanca, con presencia de sol, algunas nubes y temperaturas que volverán a ubicarse por encima de los valores registrados durante los últimos días.

De acuerdo con el pronóstico de Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24, la jornada comenzará fría, con una temperatura mínima estimada entre los 5 y 6 grados, aunque luego se espera un marcado aumento térmico.

Durante la tarde, la máxima se ubicará entre los 16 y 17 grados, favorecida por la continuidad del viento del sector norte.

El viento tendrá algo más de intensidad que este martes y podría alcanzar velocidades de entre 25 y 30 kilómetros por hora.

En cuanto al cielo, no estará completamente despejado. De Benedictis anticipó una jornada con un "mix de sol y nubes", con condiciones entre algo y parcialmente nubladas.

El panorama será similar en Monte Hermoso y la zona serrana. La principal diferencia se dará durante las primeras horas del día, especialmente en Sierra de la Ventana y alrededores, donde la mínima podría ubicarse cerca de 0 o 1 grado.

Con el avance de la jornada, las temperaturas se emparejarán en toda la región y la tarde volverá a presentar condiciones agradables.