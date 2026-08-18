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La semana corta comienza con un día casi primaveral en la ciudad
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en Bahía Blanca y la región lo informó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
Una importante amplitud térmica se perfila para este martes en territorio bahiense y la región, con buenas características, según resaltó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Reaparece el sol, después de mucho tiempo, con un cielo que se va a presentar ligeramente nublado, aunque eso implique un amanecer algo frío", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima podría trepar hasta los 14 grados a la tarde, con viento soplando con intensidad leve del sector norte y bajo índice de humedad.
Por último, el profesional anticipó que para este miércoles se pronostica otra jornada con el cielo celeste, pese a la presencia de algunas nubes y un pequeño salto en el termómetro.
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