Santilli y Caputo cerraron un acuerdo con gobernadores para avanzar en el recorte de la Zona Fría

La Nación acordó con gobernadores del Norte avanzar en un nuevo esquema de subsidios para zonas cálidas, con el que obtendría el respaldo en el Senado para modificar el régimen de Zona Fría que actualmente alcanza a Bahía Blanca.

La dupla negociadora del Gobierno nacional con las provincias, integrada por Diego Santilli y Luis Caputo, alcanzó un acuerdo con gobernadores del Norte para avanzar en un esquema diferencial de subsidios eléctricos para las zonas cálidas y muy cálidas. La negociación aparece directamente vinculada con los votos que necesita el oficialismo en el Senado para reformar el régimen de Zona Fría.

Del encuentro participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; y de Jujuy, Carlos Sadir. Por La Rioja estuvieron el ministro de Industria, Federico Bazán, y el secretario de Energía, Alfredo Pedrali, en representación de Ricardo Quintela, enfrentado políticamente con Javier Milei.

La discusión cobra relevancia porque el proyecto de reforma de la Zona Fría está próximo a llegar al Senado y el Gobierno necesita sumar respaldos provinciales. Días atrás, el oficialismo ya había tenido dificultades para sostener aliados durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y terminó retirando tres capítulos de la iniciativa.

En este escenario, Nación aceptó introducir modificaciones respecto del esquema presentado originalmente en Diputados. La propuesta contempla destinar mayores recursos a los consumidores de las provincias del Norte mediante subsidios vinculados a las altas temperaturas y al mayor consumo eléctrico durante el verano.

El entendimiento permitiría al Gobierno atender un reclamo histórico de esas jurisdicciones mientras busca los votos necesarios para avanzar con la reforma de la Zona Fría.

El proyecto del Ejecutivo mantiene el beneficio pleno para las denominadas zonas frías históricas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance para las localidades incorporadas posteriormente mediante la ampliación del régimen.

Entre esas ciudades se encuentra Bahía Blanca, incorporada en 2021. Si la modificación prospera, el descuento dejaría de aplicarse automáticamente a todos los usuarios residenciales y quedaría reservado para los hogares incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Caputo destacó el entendimiento alcanzado con las provincias. “En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

Según el comunicado oficial, la iniciativa busca reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, principalmente durante los meses de verano.

Santilli sostuvo que “en menos de una semana, escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”, y remarcó que el objetivo es avanzar mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.

Fuente: La Nación / LB24