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Boca goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de final de la Sudamericana
El Xeneize se impuso 4-0 en Paraguay y cerró la serie con un contundente 7-1 global.
Boca derrotó 4-0 a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco marcaron los goles.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó al encuentro con ventaja luego del resultado obtenido en la ida y terminó de definir la llave con un global de 7-1.
Después de un comienzo equilibrado, Boca abrió el marcador a los 30 minutos. Ascacíbar apareció de cabeza para superar al arquero Nelson Ferreira y, tras una revisión del VAR, el árbitro Andrés Matonte confirmó el tanto.
Antes del descanso llegó el segundo. A los 43 minutos, Villa convirtió su primer gol desde su regreso al club y amplió la diferencia para el equipo argentino.
Boca mantuvo el control en el complemento y rápidamente volvió a golpear. A los seis minutos, Merentiel resolvió una acción individual para establecer el 3-0.
Arruabarrena aprovechó la ventaja para realizar modificaciones y durante el segundo tiempo se produjo el debut de Enner Valencia. También tuvo sus primeros minutos el juvenil Facundo Herrera.
La goleada quedó sellada a los 31 minutos del complemento, cuando Velasco anotó el cuarto tanto.
Con la clasificación asegurada, Boca espera ahora por el ganador de la serie entre Bolívar y San Pablo para conocer a su rival en los cuartos de final de la competencia continental.
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