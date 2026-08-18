La pareja del bahiense Guido Pella reveló el nombre que eligieron para su segunda hija

Stephanie Demner, pareja del extenista bahiense Guido Pella, reveló el nombre que eligieron para su segunda hija y contó la particular historia detrás de la decisión. La influencer confirmó que la pequeña se llamará Jazmín y que la elección surgió a partir de una aplicación que ambos utilizaron para buscar alternativas.

La pareja ya es madre y padre de Arianna y se encuentra atravesando la espera de su segunda hija. Demner viene compartiendo distintos momentos del embarazo en sus redes sociales y esta vez respondió una de las preguntas que despertaba mayor curiosidad entre sus seguidores.

Según explicó, inicialmente Jazmín no era un nombre que tuviera pensado para una hija. La elección apareció cuando ella y Pella descargaron una aplicación en la que cada uno podía seleccionar los nombres que le gustaban hasta encontrar coincidencias entre ambos.

“Nunca hubiese pensado que le iba a poner a una hija Jazmín”, reconoció Demner. Sin embargo, cuando el nombre apareció entre las opciones comenzó a encontrarle un significado especial relacionado con su familia.

La influencer contó que su madre tiene una planta de jazmín, al igual que otra persona cercana a la familia, y que además se trata de la flor favorita de su abuela. Esa serie de coincidencias terminó por inclinar la balanza y llevó a la pareja a decidir que así se llamará la hermana menor de Arianna.

Demner también habló sobre cómo será el nacimiento y adelantó que decidió tener a su segunda hija mediante una cesárea. Aclaró que no responde a una indicación médica, sino a una elección personal que había tomado después del nacimiento de su primera hija.

Además, explicó que su intención es continuar con sus compromisos laborales una vez que nazca Jazmín y que planea trasladarse junto a sus dos hijas siempre que sea posible, aunque contará con ayuda para poder compatibilizar ambas actividades.

Pella, nacido en Bahía Blanca, se retiró del tenis profesional en 2023 después de una extensa carrera en la que integró el equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016, ganó un título ATP y llegó a ocupar un lugar entre los 20 mejores del ranking mundial.