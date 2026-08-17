Milei retoma sus actividades y dará un discurso en homenaje a José de San Martín

Javier Milei volverá a hacer una aparición pública este lunes al encabezar el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Rodeado de su Gabinete, el mandatario brindará un discurso y coincidirá con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en medio del acercamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza.

El homenaje oficial se realizará desde las 15 en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde tres horas antes Jorge Macri cerró las festividades organizadas por la Ciudad de Buenos Aires.

Según detallaron fuentes del gobierno porteño, el evento empezó a las 10 con un show del grupo folclórico Los Tordos, para luego dar lugar a las 10.40 a una presentación del cantante Nahuel Pennisi, con la participación del Ballet del Instituto de Arte Folklórico y del Ballet de Romance de Zamba.

La fecha patriótica fue el escenario elegido por Milei para regresar a la escena pública luego de más de una semana recluido en la Quinta de Olivos con una agenda reservada. Su última aparición fue diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

Fuente: TN