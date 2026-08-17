Se mueve el tablero político: operaciones cruzadas y una llamativa declaración



La fake news sobre "Pepe" y picantes entretelones

El revuelo armado la semana pasada con la fake news sobre la candidatura del astro de la Generación Dorada Juan Ignacio Sánchez no es algo extraño en política y, menos aún, en los tiempos que corren donde las redes sociales multiplican versiones y operaciones por todos lados.

Después de que el propio "Pepe" se viera obligado a para la bola de nieve, esta sección se dedicó a explorar por dónde había surgido la “información” de que un enviado (o enviada) de La Libertad Avanza estaba en conversaciones con el ahora empresario deportivo.

Al parecer, en una reunión en un despacho platense entre conspicuos miembros del mileísmo, mientras hablaban de los candidatos de la Sexta Sección en general y de Bahía, en particular, surgió el nombre del diputado Oscar Liberman, que ya manifestó sus aspiraciones. Un hombre, que decía estar bien “informado”, casi a los gritos tiró una supuesta revelación: “Nooo, a Oscar lo van a cagar. Ya le ofrecieron a 'Pepe' Sánchez. Ese es el tapado que tienen. Tengo la posta. Lo quieren cagar a toda costa a Oscar y eso viene del puto de (Sebastián) Pareja”.

Esos mismos dichos llegaron a oídos de un periodista porteño, que reprodujo ese dato. Que se mencionó a Pepe en esa reunión fue verdad, lo que nunca fue verdad fue el ofrecimiento. Probablemente, o alguien haya inventado la especie para tirarle una “envenenada” a un sector de la LLA o quien echó a rodar la falsa info “vio fantasmas” y lo que llegó después fue producto de su propia imaginación.

En LLA hay varias vertientes, más allá de la foto que hubo la semana pasada en la Casa Rosada, donde todos se alinearon en una escalera detrás de "El Jefe" Karina Milei. Liberman, los santillistas puros (y adoptados), los ritondistas, el parejismo y el siempre sorpresivo Héctor Gay, que en momentos de turbulencia sabe adoptar un perfil bajo que lo mantiene fuera del barro. Sus allegados dicen que exconductor de Panorama dice que “ocho años fueron bastante” y que “ahora quiere disfrutar”, pero esos mismos sostienen que “si se larga a la carrera se los come a todos como a un pancho”.

Justamente, esta semana, al ser entrevistado por su excompañero de radio Daniel Ciampiccini en Radio Continental, Gay sorprendió -o no tanto- al opinar sobre su sucesor. “Con Susbielles siempre tuvimos una relación razonable. Nos tenemos respeto mutuo. Corresponde que yo tenga perfil bajo con respecto a los temas de la ciudad. Después de dos mandatos, habiendo conocido como es el tema (la complejidad de gobernar), debo reservar mis opiniones”.

Y luego se refirió a las obras y a lo que significa administrar sin ayuda económica. Y por eso fue indulgente con el actual alcalde: “A mi me pasó. Gran parte de los recursos de las obras que teníamos previstos, los tuvimos que destinar al Hospital Municipal durante los dos años de pandemia. La salud nos consumió todo y con un gobierno nacional y provincial que no nos acercaron nada. Seguramente lo mismo le pasó a Susbielles con el temporal y la inundación. Eso no se puede soslayar. Como yo viví todo eso, y sé de qué se trata, no puedo tener un sentimiento crítico. Tengo comprensión”.

Y hablando de sorpresas, el intendente del Nahuel Huapi Dámaso Larraburu, afirmó que sigue siendo afiliado peronista, aunque sea funcionario de la Libertad Avanza.

Y como la política es el arte de lo posible, “El Flaco” no descarta jugar en 2027. Al estar con vínculos con el miléísmo y con el peronismo, es que no llamaría la atención que aparezca en una interna frente a Susbielles o frente al -o los- postulantes libertarios.

Todo podría ser posible, mucho más teniendo en cuenta un dato que surgió fulgurante en las últimas horas: que Daniel Scioli sea el candidato a gobernador de la LLA, provincia que gobernó dos mandatos. Larraburu, después de una feroz pelea por las testimoniales de 2010, recompuso su vínculo con el exmotonauta y en la actualidad es su terminal política, más allá de que su actual cargo se lo ofreció el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.



Nuevo brillo

Quienes hayan transitado por calle Vieytes por estos días habrán notado que va tomando nuevo brillo la fachada del edificio de la Escuela N°2, que durante años estuvo tapiada con chapas. Ahora, así como se ve hermoso el edificio del Banco Nación, la ciudad está recuperando otro de sus emblemas. Si hasta las luces colocadas en su frente ahora blanco inmaculado, hacen que de noche quien pasa por su vereda se quiera quedar mirando un buen rato. Por supuesto, los trabajos no concluyeron aún, pero van a buen ritmo.

Recordamos que la obra la realiza la Municipalidad, mediante los recursos del Fondo Educativo que le asigna la Provincia, y fue licitada en mayo del año pasado, con la presentación de una única oferta por parte de Probras Bahía, que cotizó los trabajos en más de 700 millones de pesos.



IA

Se sabe que la Inteligencia Artificial ya es una herramienta (y algo más) en diversas actividades cotidianas, entre las que están incluidas la actividad productiva, la económica, la educativa, la vinculada a la salud, entre muchas otras. La lista es infinita, y se agranda minuto a minuto.

Por esta razón en la ciudad se realizará un encuentro vinculado a la IA con el fin de abordar cuestiones concretas y prácticas sobre su uso. Se trata de BahIA SUMMIT 2026, que tendrá lugar los días 25 y 26 de este mes, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, avenida Colón 80, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La participación es gratuita, con inscripción previa obligatoria. Quienes deseen asistir deberán registrarse online ingresando en bahiasummit.com.ar

Entre quienes disertarán se encuentran Sebastián Campanario, Laura Alonso Alemany, Carlos Regazzoni, Elsa Estévez, Enrique Díaz Cantón, Pablo Braña, Guillermo Simari, Giselle Gioffre y Matías Kulfas, entre otros. Estévez y Simari son especialistas de la UNS con una importante trayectoria en el campo de la IA.

El evento es organizado en conjunto por la Unión Industrial de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto, la Universidad Nacional del Sur, la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, el CONICET, el Polo Tecnológico Bahía Blanca, y el Municipio, a través de Bahía HUB.



​Héroe con una vida de película

El Concejo Deliberante declaró Ciudadano Ilustre Post Mortem a Florin Manoliu, un rumano naturalizado argentino, que vivió con su familia en nuestra ciudad y hasta se desempeñó como docente universitario. Su vida es de película, ya que gracias a él unos cuatro mil judíos pudieron salvar sus vidas del exterminio nazi.

Según publicó en su momento Laura Gregorietti, en un artículo para La Nueva, Manoliu nació en Iasi, en la región rumana de Moldavia, el 7 de marzo de 1904. Estudió Derecho en su país y luego en París se graduó como economista. En julio de 1943 fue designado como consejero económico en la embajada rumana en Berna, Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como consejero económico de la Legación de Rumania en Berna, donde jugó un papel crucial en la difusión internacional de los Protocolos de Auschwitz.

Manoliu se puso en riesgo en varias ocasiones para rescatar judíos mediante la entrega de pasaportes salvadoreños. Después de la guerra, se negó a unirse al Partido Comunista en Rumania, su carrera quedó efectivamente paralizada, y en julio de 1947 fue arrestado y su propiedad confiscada. Abandonó su país y, con su pasaporte diplomático, llegó a Praga y desde allí a Suiza, donde solicitó asilo político. Medio año después, se trasladó con su familia a Italia y luego a la Argentina donde se desempeñó como profesor universitario en nuestra ciudad.

El 12 de julio de 2001, Yad Vashem -la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto- le otorgó la Medalla de Justo entre las Naciones, inscribiendo su nombre en el Muro de Honor del Jardín de los Justos en Jerusalén. Ese título reconoce a quienes, siendo no judíos, arriesgaron sus vidas de forma desinteresada para salvar a judíos perseguidos durante el Holocausto. En América Latina y España, los reconocimientos fueron principalmente a diplomáticos que desafiaron las órdenes de sus gobiernos. Manoliu se naturalizó argentino en 1951, y seguramente es el único de ellos sepultado en nuestro país, en el Cementerio Británico de Buenos Aires.