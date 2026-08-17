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Fin de semana largo: escapadas, menos gastos y reservas de último momento
Los destinos bonaerenses registraron realidades dispares, con alta ocupación en las sierras y niveles más moderados en la Costa Atlántica.
El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general San Martín mostró un comportamiento heterogéneo entre los destinos de la provincia de Buenos Aires, con fuerte predominio de las escapadas cortas, las reservas de último momento y un gasto más controlado por los viajeros.
Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mientras algunos destinos serranos alcanzaron niveles de ocupación muy elevados, la Costa Atlántica presentó registros más moderados. En general hubo menos gastos que en otras oportunidades.
Mientras Tandil alcanzó una ocupación hotelera del 90% y recibió más de 10.000 turistas, los principales destinos de la costa bonaerense registraron niveles más moderados, con Mar del Plata y Pinamar en torno al 45%-47%. El comportamiento estuvo marcado por las escapadas breves, las reservas de último momento y un consumo más selectivo.
De acuerdo con el relevamiento de la CAME, durante el fin de semana largo se movilizaron 1.074.171 turistas por todo el país, que generaron un impacto económico directo de $245.907 millones. La cantidad de viajeros fue 24,2% superior a la registrada en 2023, último antecedente comparable para esta fecha.
Sin embargo, el mayor movimiento de turistas no se tradujo en un incremento del consumo. La estadía promedio bajó de 2,3 a 2 días, una reducción del 13%, mientras que el gasto diario promedio alcanzó los $114.464 por persona, un 13,2% menor en términos reales que en 2023. En consecuencia, el gasto total tuvo una caída real del 6,3%.
Más turistas, pero menos gasto
El comportamiento registrado durante este fin de semana largo se inscribe en una tendencia que CAME viene observando durante 2026: viajes más cortos, decisiones tomadas a último momento y mayor selectividad a la hora de gastar.
En numerosos destinos, las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha. Al mismo tiempo, tuvieron un peso importante el turismo de cercanía y los excursionistas, mientras que los destinos capaces de combinar eventos, naturaleza, nieve, termalismo y actividades culturales o deportivas obtuvieron mejores resultados.
A nivel nacional, en los siete fines de semana largos transcurridos durante 2026, viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $110.300. El impacto económico acumulado llegó a $3,08 billones.
En ese balance, el fin de semana largo de San Martín aportó 1.074.171 viajeros y $245.907 millones, aunque con una característica que también se observó en Buenos Aires: el turismo se sostuvo en cantidad de visitantes, pero con estadías más cortas y un menor nivel de gasto real.
Fuente: DIB
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