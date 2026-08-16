Deportes
River cortó la mala racha: ganó 2-0 ante Argentinos Juniors
El Millonario se impuso en el Monumental con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa.
River finalmente pudo sacarse la mufa. Después de un arranque para el olvido en el Torneo Clausura, el equipo de Eduardo Coudet derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental y consiguió su primera victoria en cinco fechas de la Zona B.
El Millonario salió con la obligación de cambiar la imagen y encontró la ventaja a los 36 minutos del primer tiempo. Thiago Almada y Ángel Correa armaron una buena combinación dentro del área y, después de un rebote, Gonzalo Montiel apareció de frente para sacar un potente remate y poner el 1-0.
El desahogo fue doble para los de Núñez. No solo significó abrir un partido complicado, sino también cortar una llamativa sequía: River no había podido convertir goles en sus primeras cuatro presentaciones del campeonato. Con la ventaja, el equipo ganó tranquilidad y manejó mejor los tiempos.
Argentinos intentó adelantar líneas en el complemento y fue en busca del empate, aunque sin encontrar el golpe necesario. A medida que pasaban los minutos, el Bicho tomó más riesgos y comenzó a dejar espacios en el fondo, escenario que River aprovechó para terminar de cerrar la noche.
A los 44 minutos del segundo tiempo llegó la sentencia. Ángel Correa se hizo cargo de un penal y no falló desde los doce pasos para establecer el 2-0 definitivo. Además, el delantero tuvo un festejo especial: convirtió su primer gol con la camiseta de River y desató la celebración en un Monumental que venía necesitando una alegría.
Los tres puntos representan un alivio enorme para el equipo de Coudet, que venía de cuatro derrotas consecutivas y ahora buscará empezar a enderezar el rumbo. Argentinos, en cambio, perdió el invicto perfecto, aunque continúa como líder de la Zona B con 12 unidades. En la próxima fecha, River recibirá nuevamente en casa a Vélez, mientras que el Bicho visitará a Lanús.
Con información de Minuto Uno
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