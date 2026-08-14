"Vamos a exportar USD 10.000 millones por año sólo de GNL"

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la Argentina proyecta exportar alrededor de US$10.000 millones anuales de gas natural licuado (GNL) a partir de 2031, una vez que entre en funcionamiento el megaproyecto Argentina LNG.

La iniciativa fue presentada este jueves para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla desembolsos totales estimados en US$51.000 millones. Según las proyecciones de la compañía, las exportaciones de GNL se sostendrían durante unos 20 años.

Marín explicó que YPF espera alcanzar hacia fines de este año el compromiso final de inversión y comenzar las obras durante 2027. El desarrollo requerirá perforar más de 150 pozos para llegar al pico de producción y continuar con la actividad hasta 2050.

La infraestructura prevista incluye además una planta en Neuquén que, de acuerdo con el ejecutivo, tendrá un tamaño cuatro veces superior al de la mayor instalación de este tipo que actualmente funciona en el país.

A eso se sumará la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, un oleoducto paralelo al Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una planta de alrededor de 200 hectáreas y la infraestructura portuaria necesaria para concretar las exportaciones. Las unidades flotantes de licuefacción serán provistas desde el exterior.

“Este proyecto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, afirmó Marín, quien anticipó además que el impacto sobre Río Negro será significativo debido a la magnitud de las inversiones y las obras previstas.

El plan contempla también contrataciones por unos US$15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, con impacto sobre empresas vinculadas a la industria energética y otros sectores asociados.

Para los primeros cuatro años se calculan inversiones cercanas a los US$29.000 millones. El financiamiento será mayoritariamente externo: el esquema proyectado prevé que un 70% provenga de crédito internacional y el 30% restante de aportes de los socios del proyecto.

La primera etapa requerirá alrededor de US$15.500 millones y JP Morgan trabaja en la estructura financiera. Según Marín, 47 bancos presentaron propuestas y las ofertas recibidas equivalieron a 2,4 veces el monto que se necesita financiar.

El titular de YPF sostuvo que existe un fuerte interés internacional en el emprendimiento y destacó el papel del RIGI para atraer los fondos necesarios. La compañía apunta a que Argentina LNG represente aproximadamente un tercio de los US$30.000 millones que YPF proyecta exportar hacia 2031.

Marín también se refirió al precio de los combustibles luego del incremento internacional del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente. Indicó que todavía resta tiempo para recuperar diferencias acumuladas y anticipó que, en ese contexto, los precios se mantendrán estables.