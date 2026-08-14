Así detuvieron a un hombre acusado de atacar a otro a tiros

Un hombre de 36 años fue detenido este jueves en Tres Arroyos acusado de haber intentado matar a balazos a otro de 64, en un hecho ocurrido a comienzos de junio.

Se trata de Roberto Miguel Menna, quien fue capturado alrededor de las 15.30 en la calle Reconquista al 1000 por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de detención desde el 12 de junio en una causa por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, la cual fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la jueza Fabiana Brandolín.

La investigación comenzó el 6 de junio, cuando un hombre de 64 años ingresó al Hospital Municipal con una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo. Según relató luego a los investigadores, entre la medianoche y la 1 había salido de un bar ubicado en calle Larrea y se encontró con dos hombres y una mujer que le pidieron fuego.

Tras permanecer algunos minutos con el grupo, reclamó que le devolvieran su encendedor. En esas circunstancias, uno de los hombres habría extraído una pistola y efectuado alrededor de diez disparos, uno de los cuales impactó en el brazo de la víctima.

El agresor escapó del lugar, mientras que el herido regresó inicialmente a su vivienda para dormir. Horas después, debido al dolor que presentaba, decidió concurrir al hospital.

La Policía logró identificar ese mismo día al presunto autor y obtuvo una orden de allanamiento para una vivienda de Betolaza al 1500. Aunque no encontraron a Menna en el inmueble, secuestraron prendas de vestir que habría utilizado durante el ataque. Además, durante el procedimiento hallaron 3,1 gramos de cocaína y 1,1 gramos de marihuana.

Con los elementos reunidos durante la investigación se ordenó posteriormente la detención del acusado, quien permaneció prófugo hasta que finalmente fue localizado este jueves.